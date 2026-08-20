Çin ve Avustralya'dan Kaçak Tütün Operasyonu - Son Dakika
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Çin ve Avustralya'dan Kaçak Tütün Operasyonu

Çin ve Avustralya\'dan Kaçak Tütün Operasyonu
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Ortak operasyonla 90 milyon adet kaçak sigara ele geçirildi.

BEİJİNG, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin gümrük kaçakçılıkla mücadele yetkilileri ve Avustralya sınır güvenlik birimleri, ortak bir kolluk operasyonuyla büyük bir uluslararası tütün kaçakçılığı vakasını ortaya çıkardı.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı perşembe günü yaptığı açıklamada, iki tarafın operasyonda 90 milyondan fazla kaçak sigara ele geçirdiğini ve bunun sınır ötesi tütün kaçakçılığıyla ortak mücadelede önemli bir başarı olduğunu kaydetti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Avustralya, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Avustralya'dan Kaçak Tütün Operasyonu - Son Dakika

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