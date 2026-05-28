Çin ve Avusturya'dan İlişkilerde 55. Yıl Kutlaması

28.05.2026 14:13
Xi Jinping ve Alexander Van der Bellen, diplomatik ilişkilerin 55. yıldönümünü kutladı.

BEİJİNG, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yıldönümü dolayısıyla karşılıklı kutlama mesajları gönderdi.

Xi perşembe günü gönderdiği mesajında, Çin-Avusturya ilişkilerinin diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana her türlü zorluğa göğüs gerdiğini, sağlam ve istikrarlı bir gelişme sürdürdüğünü belirtti.

Xi, 2018 yılında Van der Bellen ile birlikte Çin-Avusturya dostane stratejik ortaklığını kurarak ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açtıklarını hatırlattı.

Geçen yılın mayıs ayında yeni bir "panda elçi" çiftinin Avusturya'nın başkenti Viyana'da ilk kez kamuoyunun karşısına çıktığını hatırlatan Xi, bunun iki halk arasındaki dostluğu daha da derinleştirdiğini ifade etti.

Xi, değişken ve çalkantılı küresel ortamda Çin ile Avusturya'nın dünya barışının destekçileri, çok taraflılığın savunucuları ve serbest ticaretin koruyucuları olarak karşılıklı saygı, güven, açıklık, kapsayıcılık ve kazan-kazan işbirliğini birlikte savunması gerektiğini vurguladı.

İkili ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiğini kaydeden Xi, diplomatik ilişkilerin 55. yıldönümünü fırsat olarak değerlendirerek Çin-Avusturya ilişkilerini yeni bir seviyeye taşımak ve dünya barışı ile kalkınmasına daha büyük katkı sağlamak üzere Van der Bellen ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Van der Bellen ise 2018 yılında Çin'e yaptığı resmi ziyaret sırasında ikili ilişkilerin üst seviyeye taşınmasının önemli dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Son 55 yılda kültür, eğitim, bilimsel araştırma ve ekonomi alanlarında yoğun etkileşim sayesinde işbirliğinin derinleştiğini belirten Van der Bellen, bunun ikili dostluğun temelini istikrarlı bir şekilde sağlamlaştırdığını ifade etti.

Avusturya Cumhurbaşkanı ayrıca, dünyanın değişken ve istikrarsız hale geldiği mevcut dönemde Avusturya ile Çin'in kapsamlı etkileşimi sürdürmesi, istikrarı birlikte koruması ve karşılıklı anlayışı geliştirmesinin özel önem taşıdığını vurguladı.

Van der Bellen, iki tarafın ikili ilişkilerde yeni ilerlemeler kaydetmek ve ilişkileri daha yüksek seviyeye taşımak için birlikte çalışmasını temenni etti.

Kaynak: Xinhua

Alexander Van der Bellen, Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Xi Jinping, Avusturya, Diplomasi, Politika, Kültür, Güncel, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
