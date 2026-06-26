Çin ve Avusturya İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
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Çin ve Avusturya İlişkileri Güçleniyor

Çin ve Avusturya İlişkileri Güçleniyor
26.06.2026 15:24
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Wang Yi, Avusturya'yı kutlayarak ikili ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

BEİJİNG, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, başkent Beijing'de Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang perşembe günkü görüşmede, Çin ile Avusturya arasındaki ikili ilişkilerin diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 55 yılda genel olarak sağlıklı ve istikrarlı bir gelişim sergilediğini söyledi. İkili ilişkilere yön veren en değerli unsurun karşılıklı saygı ve eşitlik olduğunu belirten Wang, en etkili yaklaşımın ise açıklık, kapsayıcılık, karşılıklı fayda ve kazan-kazan işbirliği olduğunu ifade etti.

Wang, Çin ile Avusturya arasındaki dostane stratejik ortaklığın, farklı büyüklükte, farklı sosyal sistemlere ve medeniyetlere sahip ülkelerin de sağlam dostluklar ve ortaklıklar kurabileceğini tam anlamıyla kanıtladığını vurguladı.

Avusturya'yı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilmesi dolayısıyla kutladıklarını dile getiren Wang, BM'nin otoritesini ortaklaşa korumak üzere Avusturya ile iletişim ve koordinasyonu artırmaya hazır olduklarını belirtti.

Wang, Çin ile Avrupa'nın rakip değil ortak olduğunu, Çin'in kalkınmasının Avrupa için bir meydan okuma değil fırsat anlamına geldiğini belirtti. Avusturya'nın Çin'e yönelik rasyonel ve pragmatik politikasını takdir ettiklerini ifade eden Wang, ülkenin Çin-Avrupa ilişkilerinin geliştirilmesinde yapıcı rol oynamayı sürdürmesini beklediklerini kaydetti.

Meinl-Reisinger ise Çin ile ikili ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini ve tek Çin ilkesine bağlılıklarını sürdürdüklerini ifade etti. Meinl-Reisinger, diplomatik ilişkilerin 55. yıldönümünü, Çin ile stratejik diyaloğu güçlendirmek ve ticaret, yatırım ile yeşil kalkınma başta olmak üzere çeşitli alanlardaki işbirliğini genişletmek için fırsat olarak değerlendirmek istediklerini ifade etti.

Meinl-Reisinger, Çin-Avrupa ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini ilerletmek üzere Çin ile Avrupa arasında kurulacak samimi diyaloğu desteklemeye hazır olduklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Avusturya, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Avusturya İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika

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