Çin ve Bachelet BM Genel Sekreterliği İçin Görüştü

BEİJİNG, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, başkent Beijing'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği adaylarından Şili eski Devlet Başkanı Michelle Bachelet ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang perşembe günkü görüşmede bir sonraki dönemde görev yapacak BM Genel Sekreteri'nin seçiminde sorumlu ve yapıcı bir yaklaşım sergileyeceklerini söyledi. Wang, BM'nin otoritesini ve etkinliğini güçlendirmek, yeni koşullara daha iyi uyum sağlamasına ve yeni zorluklarla daha etkin şekilde başa çıkmasına katkıda bulunmak için çalışacaklarını vurguladı.