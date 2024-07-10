Çin ve BAE, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ortak hava tatbikatı düzenliyor

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Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde düzenlediği ortak hava tatbikatı başladı.

Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Falcon Shield-2024" adlı ortak tatbikatın, Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde başladığı belirtildi.

İki ülkenin hava kuvvetleri arasındaki tatbikatın temmuzun sonuna kadar süreceği kaydedilen açıklamada, bu tatbikatla "iki ordu arasındaki işbirliğini derinleştirme, karşılıklı anlayış ve güveni artırmanın amaçlandığı" ifade edildi.

Çin ile BAE arasındaki ilk ortak hava tatbikatı, Ağustos 2023'te "Falcon Shield-2023" adıyla yine Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde düzenlenmişti.