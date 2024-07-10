Çin ve Bangladeş Arasında Ticaret ve İlişkiler Görüşüldü - Son Dakika
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Çin ve Bangladeş Arasında Ticaret ve İlişkiler Görüşüldü

Çin ve Bangladeş Arasında Ticaret ve İlişkiler Görüşüldü

Çin Başbakanı Li Çiang ve Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, Çin'in başkenti Pekin'de görüştü. Görüşmede ağırlıklı olarak ticaret, yatırımlar ve ikili ilişkiler ele alındı. İkili, 20'den fazla belgeye imza attı ve 7 proje duyuruldu. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise Bangladeş'e finansal destek sözü verdi.

10.07.2024 16:56
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Çin Başbakanı Li Çiang ve Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, Çin'in başkenti Pekin'de görüştü.

The Daily Star gazetesinin haberine göre, Hasina, Çin'e düzenlediği 3 günlük ziyareti kapsamında Pekin'de Li ile bir araya geldi.

Görüşmede ağırlıklı olarak ticaret, yatırımlar ve ikili ilişkiler ele alındı.

Görüşmenin ardından ikili, aralarında mutabakat zaptlarının ve anlaşmaların da bulunduğu 20'den fazla belgeye imza attı.

Ayrıca, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın "kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığına yükseltilmesini sağlayacak" 7 proje duyuruldu.

Bangladeş Dışişleri Bakanı Hasan Mahmud da basına yaptığı açıklamada, Li'nin, Bangladeş'e 1 milyar dolarlık ekonomik yardımda bulunacağını duyurduğunu aktardı.

Çin'den destek sözü

Hasina, ziyareti çerçevesinde ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de bir araya geldi.

Ekonomik ve siyasi konuların ele alındığı görüşmede Şi, Çin'in Bangladeş'e hibenin yanı sıra farklı alanlarda krediler sağlama taahhüdünde bulunduğunu belirtti.

Söz konusu finansal desteğin nasıl sağlanacağına ilişkin ülkelerin bir araya geleceğini kaydeden Şi, Çin'den teknik bir komitenin yakın zamanda Bangladeş'i ziyaret edeceğini söyledi.

Kaynak: AA

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