Çin ve Bangladeş İşbirliğini Güçlendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin ve Bangladeş İşbirliğini Güçlendiriyor

Çin ve Bangladeş İşbirliğini Güçlendiriyor
07.05.2026 19:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Bangladeş ile yakın ilişkileri ve işbirliğini derinleştirme niyetini açıkladı.

BEİJİNG, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Bangladeş ile aralarındaki geleneksel dostluğu sürdürmeye, karşılıklı siyasi güveni artırmaya, tatbiki işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını belirterek, ulusal kalkınma sürecinde Bangladeş'in en güvenilir ortağı olmayı sürdüreceklerini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Wang, çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile bir araya geldi.

Bangladeş'in yeni hükümetine birlik ve istikrarın korunması, ekonomik kalkınmanın yeniden canlandırılması ve halkın refahının artırılması konularında destek verdiklerini belirten Wang, imkanlar dahilinde bu destek ve yardımlarını sürdüreceklerini ifade etti.

Wang, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğinin, Bangladeş'in ulusal kalkınma stratejileriyle uyumlu hale getirilmesini teşvik etmeye, ekonomi, ticaret, yatırım, altyapı, su koruma ve halklar arası etkileşim gibi geleneksel alanlarda işbirliğini artırmaya, yeşil kalkınma ve dijital ekonomi gibi yükselen sektörlerde işbirliğini genişletmeye ve Çinli şirketlerin Bangladeş'te yatırım yapmasını desteklemeye hazır olduklarını dile getirdi.

Çin'in Bangladeş ve diğer Güney Asya ülkeleriyle arasındaki ilişkileri geliştirmesinin herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığını vurgulayan Wang, bu ilişkilerin dış etkilere açık olmaması gerektiğini söyledi.

Rahman ise Çin ile Bangladeş arasındaki geleneksel dostluğa dikkat çekerek, Çin'in her zaman ülkesinin güvenilir ve vazgeçilmez bir dostu ve ortağı olduğunu söyledi.

Yeni hükümetin Çin ile ilişkilere büyük önem verdiğini vurgulayan Rahman, Taiwan meselesinde Çin'i kararlılıkla desteklediklerini ve tek Çin ilkesine bağlı olduklarını ifade etti. Rahman ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 2758 sayılı kararının otoritesini kararlılıkla savunduklarını, Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin, Çin'in tümünü temsil eden tek meşru hükümet olduğunu, Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ettiklerini ve Çin'in ulusal yeniden birleşmesinin gerçekleşmesini desteklediklerini kaydetti.

Çin'in uzun vadeli destek ve yardımlarını takdirle karşıladıklarını söyleyen Rahman, çok yönlü dostluk ve işbirliğini daha da derinleştirmeyi, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığını yeni bir seviyeye taşımayı ve ülkesinin ekonomik ve sosyal kalkınmasını hızlandırmayı sabırsızlıkla beklediklerini vurguladı.

Çinli şirketlerin Bangladeş'te yatırım yapmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Rahman, bu çerçevede istikrarlı, sağlam ve öngörülebilir bir iş ortamı sunmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Ortak ilgi alanlarına giren uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunan iki taraf, görüşmelerin ardından ortak basın açıklaması yayımladı.

Kaynak: Xinhua

Diplomasi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Bangladeş İşbirliğini Güçlendiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmaris’teki orman yangını kontrol altına alındı Marmaris’teki orman yangını kontrol altına alındı
Bakan Kacır tarih verdi: Milli hibrit roketle 2027’de Ay’dayız Bakan Kacır tarih verdi: Milli hibrit roketle 2027’de Ay’dayız
Çorum Valiliği’nden öğrencilerin zehirlendiği iddiasına ilişkin açıklama Çorum Valiliği'nden öğrencilerin zehirlendiği iddiasına ilişkin açıklama
Hakan Safi’nin seçimdeki transfer kozu belli oldu Hedefte o yıldız var Hakan Safi'nin seçimdeki transfer kozu belli oldu! Hedefte o yıldız var
Ereğli’de eski sevgililerin kavgası kanlı bitti Ereğli'de eski sevgililerin kavgası kanlı bitti
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal’ı AK Parti’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar Cemal Enginyurt: Burcu Köksal'ı AK Parti'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar

19:16
Okan Buruk imzayı atıyor Kontratının detayları belli oldu
Okan Buruk imzayı atıyor! Kontratının detayları belli oldu
18:54
Trabzonspor’da Batagov ameliyat edildi Aylarca forma giyemeyecek
Trabzonspor'da Batagov ameliyat edildi! Aylarca forma giyemeyecek
18:18
CHP’den AK Parti’ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal’a sert uyarı: Sokağa çıkamaz
CHP'den AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'a sert uyarı: Sokağa çıkamaz
17:58
Ankara kulisleri kaynıyor: Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği tarih belli oldu
Ankara kulisleri kaynıyor: Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu
17:33
Fenerbahçe’de Nene için yolun sonu
Fenerbahçe'de Nene için yolun sonu
16:59
İBB davasında İmamoğlu ağlamaktan konuşamadı
İBB davasında İmamoğlu ağlamaktan konuşamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 19:46:17. #7.13#
SON DAKİKA: Çin ve Bangladeş İşbirliğini Güçlendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.