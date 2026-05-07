Çin ve Bangladeş İşbirliğini Güçlendiriyor

BEİJİNG, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Bangladeş ile aralarındaki geleneksel dostluğu sürdürmeye, karşılıklı siyasi güveni artırmaya, tatbiki işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını belirterek, ulusal kalkınma sürecinde Bangladeş'in en güvenilir ortağı olmayı sürdüreceklerini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Wang, çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile bir araya geldi.

Bangladeş'in yeni hükümetine birlik ve istikrarın korunması, ekonomik kalkınmanın yeniden canlandırılması ve halkın refahının artırılması konularında destek verdiklerini belirten Wang, imkanlar dahilinde bu destek ve yardımlarını sürdüreceklerini ifade etti.

Wang, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğinin, Bangladeş'in ulusal kalkınma stratejileriyle uyumlu hale getirilmesini teşvik etmeye, ekonomi, ticaret, yatırım, altyapı, su koruma ve halklar arası etkileşim gibi geleneksel alanlarda işbirliğini artırmaya, yeşil kalkınma ve dijital ekonomi gibi yükselen sektörlerde işbirliğini genişletmeye ve Çinli şirketlerin Bangladeş'te yatırım yapmasını desteklemeye hazır olduklarını dile getirdi.

Çin'in Bangladeş ve diğer Güney Asya ülkeleriyle arasındaki ilişkileri geliştirmesinin herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığını vurgulayan Wang, bu ilişkilerin dış etkilere açık olmaması gerektiğini söyledi.

Rahman ise Çin ile Bangladeş arasındaki geleneksel dostluğa dikkat çekerek, Çin'in her zaman ülkesinin güvenilir ve vazgeçilmez bir dostu ve ortağı olduğunu söyledi.

Yeni hükümetin Çin ile ilişkilere büyük önem verdiğini vurgulayan Rahman, Taiwan meselesinde Çin'i kararlılıkla desteklediklerini ve tek Çin ilkesine bağlı olduklarını ifade etti. Rahman ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 2758 sayılı kararının otoritesini kararlılıkla savunduklarını, Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin, Çin'in tümünü temsil eden tek meşru hükümet olduğunu, Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ettiklerini ve Çin'in ulusal yeniden birleşmesinin gerçekleşmesini desteklediklerini kaydetti.

Çin'in uzun vadeli destek ve yardımlarını takdirle karşıladıklarını söyleyen Rahman, çok yönlü dostluk ve işbirliğini daha da derinleştirmeyi, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığını yeni bir seviyeye taşımayı ve ülkesinin ekonomik ve sosyal kalkınmasını hızlandırmayı sabırsızlıkla beklediklerini vurguladı.

Çinli şirketlerin Bangladeş'te yatırım yapmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Rahman, bu çerçevede istikrarlı, sağlam ve öngörülebilir bir iş ortamı sunmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Ortak ilgi alanlarına giren uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunan iki taraf, görüşmelerin ardından ortak basın açıklaması yayımladı.