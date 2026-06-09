Çin ve Belarus İşbirliğini Derinleştiriyor - Son Dakika
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Çin ve Belarus İşbirliğini Derinleştiriyor

Çin ve Belarus İşbirliğini Derinleştiriyor
09.06.2026 14:21
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Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Belarus ile ikili ilişkileri güçlendirmek için işbirliğine hazır.

MİNSK, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı tam olarak hayata geçirmek ve ikili ilişkileri ve işbirliğini derinleştirip sağlamlaştırmaya devam etmek üzere Belarus ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Belarus hükümetinin daveti üzerine 6-8 Haziran tarihlerinde Belarus'u ziyaret eden Han, pazartesi günü Belarus'un başkenti Minsk'te Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldi. Lukaşenko'ya Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in içten selamlarını ileten Han, iki liderin stratejik rehberliğinde Çin-Belarus ilişkilerinin hızla geliştiğini ve her koşulda geçerli kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseldiğini belirtti.

Han, iki tarafın da liderler diplomasisinin öncü rolünü sürdürmesi, daha yakın üst düzey etkileşimi teşvik etmesi ve karmaşık uluslararası ortamda Çin-Belarus ilişkilerinin doğru yönde gelişmeye devam etmesini sağlaması gerektiğini dile getirdi.

Karşılıklı destek geleneğinin sürdürülmesi gerektiğine dikkat çeken Han, Belarus'un kendi ulusal koşullarına uygun bir kalkınma yolunu izlemesini desteklediklerini ve dört büyük küresel inisiyatifi uygulamak ve gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını korumak üzere Belarus ile çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Han, iki tarafın, kalkınma stratejileri arasındaki uyumu güçlendirmesi, geleneksel alanlarda işbirliğini derinleştirmesi, kazan-kazan kalkınması sağlayan yeni yollar keşfetmesi ve iki ülke arasındaki dostane ilişkilere yönelik halk desteğinin temellerini sağlamlaştırması gerektiğini vurguladı.

Lukaşenko ise Han'dan Xi'ye en iyi dileklerini iletmesini istedi. Xi'nin güçlü liderliği altında ulusal koşullarına uygun bir kalkınma yolunu başarıyla izleyen Çin'in büyük başarılara imza attığını belirten Lukaşenko, bu sürece büyük değer verdiklerini söyledi.

Belarus'un Çin'in hem her koşulda geçerli kapsamlı stratejik ortağı hem de ebediyen güvenebileceği bir dostu olduğunu ifade eden Lukaşenko, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 30 yılı aşkın sürede ikili ilişkilerin sürekli geliştiğini kaydetti.

Çin ile ilişkilerin geliştirilmesine her zaman büyük önem verdiklerini, tek Çin ilkesini kararlı şekilde savunduklarını ve Xi'nin önerdiği önemli küresel inisiyatifleri desteklediklerini belirten Lukaşenko, Çin tarafıyla üst düzey etkileşimi artırmayı, karşılıklı siyasi güveni geliştirmeyi, tatbiki işbirliğini derinleştirmeyi, halklar arası dostluğu ileriye taşımayı ve ikili ilişkileri daha da ilerletmeyi sabırsızlıkla beklediklerini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Çin Halk Cumhuriyeti, Diplomasi, Politika, Belarus, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Belarus İşbirliğini Derinleştiriyor - Son Dakika

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