Çin ve Brezilya İlişkileri Derinleşiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin ve Brezilya İlişkileri Derinleşiyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şi Cinping, Lula da Silva ile telefon görüşmesinde ikili ilişkileri güçlendirme kararlılığını vurguladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ve çoklu ilişkileri derinleştirme mesajı verdi.

Xinhua ajansının haberine göre Şi ve Lula da Silva telefonda ikili ilişkileri ele aldı.

Şi, ülkesinin Brezilya ile ikili ve çoklu stratejik işbirliğini derinleştirmeye hazır olduğunu ifade ederek "Küresel Güney'in önemli üyeleri" olarak Çin ile Brezilya'nın tarihin doğru tarafında olmalarının önemini" vurguladı.

İki ülkenin, BRICS işbirliğinin gelişmesini ortaklaşa teşvik etmesi gerektiğini belirten Şi, Brezilya'nın uluslararası konumuna değer verdiklerini, bu ülkenin egemenliğini korumasını desteklediklerini ve dış müdahaleye karşı çıktıklarını kaydetti.

Lula da Silva da sürdürülebilir gezegen ve daha adil bir dünyaya yönelik geleceğin inşası konusunda iki ülkenin olumlu ilerleme kaydettiğine işaret ederek ticaret ilişkilerinin rekor düzeyde arttığını aktardı.

Brezilya'nın Çin ile yapay zeka, enerji ve mineral kaynakları gibi alanlarda işbirliğini artırmaya istekliliğini dile getiren Lula da Silva, BRICS bünyesinde işbirliği, Birleşmiş Milletlerin (BM) otoritesinin desteklenmesi gibi konularda işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını bildirdi.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Lula Da Silva, Dış Politika, Cep Telefonu, Xi Jinping, Brezilya, Ekonomi, Güncel, Lula, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Brezilya İlişkileri Derinleşiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seyir tepesindeki katliamın nedeni belli oldu Seyir tepesindeki katliamın nedeni belli oldu
Şırnak’ta nefes kesen kurtarma operasyonu: Ekipler zamanla yarıştı Şırnak'ta nefes kesen kurtarma operasyonu: Ekipler zamanla yarıştı
Yargıtay süreci resmen başladı: CHP’ye mutlak butlan kararı ön incelemeye alındı Yargıtay süreci resmen başladı: CHP'ye mutlak butlan kararı ön incelemeye alındı
DEM Parti’den ’Terörsüz Türkiye’ için çerçeve yasa sinyali: Hafta içi Meclis’e sunulacak DEM Parti'den 'Terörsüz Türkiye' için çerçeve yasa sinyali: Hafta içi Meclis'e sunulacak
Antalya’da kadın cinayeti Eski kız arkadaşını öldürüp intihar etti Antalya'da kadın cinayeti! Eski kız arkadaşını öldürüp intihar etti
Ünlü piliç markasının firmasında ilaçlama faciası: 34 işçi zehirlendi Ünlü piliç markasının firmasında ilaçlama faciası: 34 işçi zehirlendi

12:47
Rakamlar endişe verici: Türkiye’de 75 yıldır böylesi görülmedi
Rakamlar endişe verici: Türkiye'de 75 yıldır böylesi görülmedi
11:54
Dehşete düşüren görüntü İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor
Dehşete düşüren görüntü! İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor
11:51
CHP’de 264 eski milletvekili istifa etti
CHP'de 264 eski milletvekili istifa etti
11:15
Gülistan Doku soruşturması Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede
Gülistan Doku soruşturması! Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede
11:08
Günün en acı karesi Aynı aileden 4 tabut yan yana
Günün en acı karesi! Aynı aileden 4 tabut yan yana
10:56
Dünyanın en büyük bankası Türkiye’de küçülmeye gitti Şubelerini kapattı
Dünyanın en büyük bankası Türkiye'de küçülmeye gitti! Şubelerini kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 12:51:57. #7.13#
SON DAKİKA: Çin ve Brezilya İlişkileri Derinleşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.