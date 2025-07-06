Çin ve Brezilya İşbirliğini Güçlendiriyor - Son Dakika
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Çin ve Brezilya İşbirliğini Güçlendiriyor

Çin ve Brezilya İşbirliğini Güçlendiriyor
06.07.2025 13:16
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Li Qiang, Lula ile işbirliğini artırma ve çeşitli alanlarda ortak projeler geliştirme kararı aldı.

RIO DE JANEIRO, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Brezilya ile iki ülkenin birbirinin tamamlayıcı avantajlarından yararlanmak ve dijital ekonomi, yeşil ekonomi, bilim-teknoloji inovasyonu ile havacılık ve uzay gibi alanlarda işbirliğini genişletmek için birlikte çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Li açıklamayı cumartesi günü Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile görüşmesinde yaptı. Çin Başbakanı 17. BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere aynı gün Rio de Janeiro'ya geldi.

Başbakan, Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde yüksek kaliteli işbirliği yaparak ticaret, finans ve altyapı geliştirme alanlarında ikili işbirliğini daha da sağlamlaştırıp derinleştirmek için Brezilya ile birlikte çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Li ayrıca her iki ülkeyi 2026 Çin-Brezilya Kültür Yılı'nın başarılı geçmesi için ortaklaşa çaba göstermeye, eğitim, gençlik, sağlık ve diğer alanlarda işbirliğini artırmaya, halklar arası etkileşimi daha da kolaylaştırmaya ve Çin-Brezilya dostluğu ve işbirliğine yönelik kamu desteğini güçlendirmeye çağırdı.

Her iki ülkenin de çok taraflılık ile serbest ticaretten yana olduğuna işaret eden Li, Birleşmiş Milletler, BRICS ve G20 gibi çok taraflı platformlarda Brezilya ile iletişim ve koordinasyonu artırmaya, eşit ve düzenli çok kutuplu dünya ile evrensel olarak faydalı ve kapsayıcı ekonomik küreselleşmeyi teşvik etmeye, ayrıca dünya için daha fazla kesinlik ve istikrar sağlamak için gelişmekte olan ülkelerle birlik içinde çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Li, bu yıl Belem'de düzenlenecek BM İklim Değişikliği Konferansı'na (COP30) ev sahipliği yapacak Brezilya'yı desteklediklerini ifade etti.

Lula ise Li'den Çin Cumhurbaşkanı Xi'ye en içten selamlarını iletmesini isterken, iki halkın köklü bir dostluğu paylaştığını belirtti.

Brezilya'nın Çin ile ilişkilerini geliştirmeye büyük önem verdiğini söyleyen Lula, iki ülke liderleri tarafından varılan mutabakatı hayata geçirmek ve üst düzey temasları daha da artırmak için Çin ile çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

Lula ayrıca, ekonomi ve ticaret, bilim ve teknoloji, finans ile havacılık ve uzay gibi alanlarda Çin ile etkileşim ve işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını söyledi.

İklim değişikliğiyle mücadelede de Çin ile işbirliğini derinleştirmeyi hedeflediklerini belirten Lula, Çin'in Belem'de yapılacak COP30'a katılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Lula ayrıca bu yıl Çin-Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (Çin-CELAC) Forumu'nun dördüncü bakanlar toplantısına başarıyla ev sahipliği yaptığı için Çin'i kutladı.

Lula, Brezilya'nın Çin ile çok taraflı iletişim ve koordinasyonu derinleştirmeye, tek taraflılığa ortaklaşa karşı çıkmaya ve dünya barışı ve kalkınmasını teşvik etmek için çok taraflılığı ve serbest ticareti desteklemeye istekli olduğunu söyledi.

Li ve Lula toplantının ardından mali ve finansal işler, yapay zeka, kalkınma stratejileri uyumu ile havacılık ve uzay alanlarında yapılan anlaşmaların imza törenine katıldı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Havacılık, Brezilya, Politika, Ekonomi, Güncel, Kültür, Çevre, Son Dakika

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