Çin ve Brezilya'nın 50. Yılı

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NEW YORK, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, bu yılın Çin ve Brezilya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü olduğunu belirterek, iki ülkenin halihazırda stratejik ortak olan iki deneyimli ülke olduğunun altını çizdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, BM Genel Kurulu'nun 79. Oturumu çerçevesinde Brezilya Devlet Başkanı'nın özel danışmanı Celso Amorim ile Perşembe günü yaptığı görüşmede Çin'in, başarılı bir G20 zirvesine ev sahipliği yapması için Brezilya'ya tam destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

Çin ve Brezilya'nın yakında, benzer düşünen diğer "Küresel Güney" ülkeleriyle birlikte Ukrayna krizi konusunda "Barış Dostları" adı altında bir platform kuracağını belirten Wang, bunun Çin, Brezilya ve "Küresel Güney" ülkelerinin barış için gösterdikleri çabanın bir parçası olduğunu ifade etti.

Amorim ise Brezilya'nın üst düzey temaslar düzenlemek ve çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirmek üzere Çin ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu söyledi.