Çin ve Danimarka'dan Diplomatik İlişkilerde 75. Yıl Kutlaması - Son Dakika
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Çin ve Danimarka'dan Diplomatik İlişkilerde 75. Yıl Kutlaması

Wang Yi ve Lars Lokke Rasmussen, iki ülke arasındaki 75 yıllık diplomatik ilişkileri kutladı.

12.05.2025 13:29
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BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü vesilesiyle birbirlerine kutlama mesajı gönderdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, pazar günkü mesajında Danimarka'nın Çin Halk Cumhuriyeti'ni tanıyan ve diplomatik ilişki kuran ilk Avrupa ülkelerinden olduğunu belirtti.

Wang, 75 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Çin ve Danimarka'nın ikili ilişkilerde dikkate değer gelişme kaydettiğini ve çeşitli alanlarda verimli işbirliği yürüttüğünü ifade etti.

Rasmussen'in Ağustos 2023'te Çin'e başarılı bir ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatan Wang, ziyaret sırasında Çin ve Danimarka hükümetlerinin 2023-2026 dönemi için yeşil ortak çalışma programı yayımlamasıyla iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklıkta yeni bir aşamaya geçildiğini kaydetti.

Wang, Çin ve Danimarka dışişleri bakanlıkları arasındaki etkileşim ve işbirliğini teşvik etmek ve iki ülke ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini kolaylaştırmak üzere Rasmussen ile çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

Rasmussen ise diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Çin ile işbirliğine her zaman büyük önem verdiklerini belirterek, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın, 2023 yılında başlatılan yeşil ortak çalışma programının rehberliğinde sürekli ve yakın etkileşimler yoluyla hızlı bir gelişme kaydettiğini sözlerine ekledi.

Rasmussen, jeopolitik çalkantıların ve belirsizliklerin yaşandığı günümüzde, iki ülkenin işbirliği yaparak uluslararası düzenin istikrarını koruyup desteklemeye, uluslararası hukuk ve kurallara dayalı ticareti korumaya ve ekonomik büyümeyi güvence altına almaya her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ve Danimarka'dan Diplomatik İlişkilerde 75. Yıl Kutlaması - Son Dakika

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