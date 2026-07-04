Çin ve Danimarka İşbirliğini Güçlendirecek - Son Dakika
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Çin ve Danimarka İşbirliğini Güçlendirecek

Çin ve Danimarka İşbirliğini Güçlendirecek
04.07.2026 12:45
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Wang Yi, Danimarka ile yeşil ekonomi ve yapay zeka alanlarında işbirliğini artırma vurgusu yaptı.

KOPENHAG, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Danimarka ile yeşil ekonomi, inovasyon ve yapay zeka gibi yükselen alanlarda işbirliğini güçlendirmeye ve Çin ve Danimarka halkları arasındaki dostluğu pekiştirmek amacıyla halklar arası etkileşimleri derinleştirmeye hazır olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang cuma günü Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Danimarka Kralı 10. Frederick ile bir araya geldi.

Danimarka kraliyet ailesinin uzun yıllardır Çin ile dostane ilişkilerini sürdürdüğünü belirten Wang, Kraliçe 2. Margrethe'nin de görevde olduğu süre içerisinde Çin'e iki kez resmi ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlattı. Kraliçe'nin Japon İşgalcilerin Gerçekleştirdiği Nanjing Katliamı Anıt Müzesi'ni ziyaret eden görevdeki ilk yabancı devlet başkanı olduğunu da ifade eden Wang, bunun tarihe saygı ve adalete olan sarsılmaz bağlılığı gösterdiğini dile getirdi.

Kral 10. Frederick ise Danimarka ve Çin'in uzun bir etkileşim geçmişine sahip olduğunu ve iki halk arasında köklü bir dostluk bulunduğunu söyledi. İki ülke arasındaki aktif ekonomik ve ticari işbirliği ve yakın halklar arası ilişkilere dikkat çeken Kral, ikili ilişkilerin an itibarıyla sağlam ivmesini sürdürdüğünü belirtti.

Kral, Danimarka kraliyet ailesinin ve bizzat kendisinin, iki ülke arasındaki geleneksel dostluğu ileriye taşımak ve ikili ilişkilerin daha da gelişmesini teşvik etmek üzere aktif rol üstlenmeye hazır olduklarını ifade etti.

Wang, ziyareti çerçevesinde Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile de bir araya geldi.

Kaynak: Xinhua

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