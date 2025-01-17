Çin ve Filipinler Güney Çin Denizi İstişareleri

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XİAMEN, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin ve Filipinler, Güney Çin Denizi'ne ilişkin ikili istişare mekanizmasının 10. toplantısını gerçekleştirdi. Perşembe günü Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen kentinde düzenlenen toplantıda iki taraf, denizlerle ilgili anlaşmazlık ve farklılıkları uygun şekilde ele alma konusunda mutabık kaldı.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Chen Xiaodong ve Filipinler Dışişleri Müsteşarı Maria Theresa Lazaro'nun eş başkanlık ettikleri toplantı sırasında taraflar, Güney Çin Denizi'ndeki duruma ilişkin samimi ve yapıcı görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda Çin, Filipinler'e son zamanlarda gerçekleştirdiği deniz ihlalleri ve provokasyonlar ile iki ülke arasındaki deniz ihtilaflarını köpürtmesi nedeniyle diplomatik girişimde bulundu. Çin ayrıca Filipinler'den Güney Çin Denizi'nde Taraflar Arası Davranış Kuralları Deklarasyonu'nun şartlarına sıkı şekilde riayet etmesini, Çin ile olan farklılıklarını diyalog ve istişare yoluyla uygun şekilde ele almasını, denizlerdeki durumu ortak şekilde yönetmesini ve ikili ilişkileri en kısa sürede rayına oturtmasını istedi.

İki taraf, Çin ve Filipinler de dahil olmak üzere bölgedeki ülkelerin ortak çıkarlarına hizmet ettiği inancıyla Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarın korunmasının önemini bir kez daha teyit etti.

Taraflar, denizlerle ilgili diyalog ve iletişimi güçlendirme, denizlerle ilgili anlaşmazlık ve farklılıkları uygun şekilde ele alma ve sahil güvenlik, deniz bilimi, teknolojisi ve deniz çevresinin korunması gibi denizcilikle ilgili çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini ilerletmeye devam etme konusunda mutabık kaldı.