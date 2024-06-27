Çin ve Finlandiya Ekonomik ve Ticari İlişkilerini Derinleştiriyor - Son Dakika
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Çin ve Finlandiya Ekonomik ve Ticari İlişkilerini Derinleştiriyor

Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, Finlandiya Ekonomi Bakanı Wille Rydman ile gerçekleştirdiği görüşmede, Çin ve Finlandiya'nın stratejik rehberlik altında ekonomik ve ticari ilişkilerinin istikrarlı ve sağlıklı bir şekilde geliştiğini belirtti. İki ülke arasındaki işbirliği orman sektörü, tarım ve gıda ürünleri, bilişim ve iletişim, enerji, çevre koruma ve kış sporları gibi birçok alanda derinleşiyor. Çin hükümeti, Finlandiya ile enerji ve döngüsel ekonomi gibi alanlarda işbirliğini artırmayı ve adil bir iş ortamı oluşturmayı hedefliyor. Taraflar, ticari korumacılık önlemleri konusunda istişarelerde bulunarak uzlaşıya varmıştır.

27.06.2024 18:48
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BEİJİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, Finlandiya Ekonomi Bakanı Wille Rydman ile bir araya geldi.

Wang Çarşamba günü gerçekleşen görüşmede, iki ülke liderinin stratejik rehberliğinde Çin-Finlandiya ekonomik ve ticari ilişkilerinin istikrarlı ve sağlıklı gelişme ivmesini sürdürdüğünü söyledi. Wang, iki ülke arasındaki işbirliğinin orman sektörü, tarım ve gıda ürünleri, bilişim ve iletişim, enerji, çevre koruma ve kış sporları gibi bir dizi alanda derinleştiğini belirtti.

Wang, üst düzey dışa açılımı istikrarlı şekilde teşvik eden Çin hükümetinin Finlandiya ile yeni enerji ve döngüsel ekonomi gibi alanlarda ekonomik ve ticari ilişkileri artırıp, iki ülkenin işletmeleri için açık ve adil bir iş ortamı oluşturmaya istekli olduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği'nin (AB) kısa süre önce Çinli işletmelere yönelik bir dizi ticari korumacılık önlemi aldığını, Çin'in itirazlarına rağmen Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturma açtığını ve yaptığı ön açıklamada Çin yapımı elektrikli araçlara ek gümrük vergileri getirmeyi planladığını hatırlatan Wang, bu eylemleri "adil rekabet" adı altında "adaletsiz rekabet" olarak niteledi.

Tarafların, gerçekler ve kurallar temelinde istişarelerde bulunmak üzere uzlaşıya vardığını kaydeden bakan, Finlandiya'nın serbest ticaret ilkesine bağlı kalmasını, Avrupa Birliği'nde yapıcı bir rol oymasını, AB'yi istişarelerde samimiyet göstermeye teşvik etmesini ve Çin'le orta yolda buluşmasını umduklarını söyledi.

Rydman ise Finlandiya hükümetinin Çin ile ekonomik ve ticari işbirliğine büyük önem atfettiğini belirtti. Bakan, Finlandiya ekonomik topluluğunun Çin'i her zaman dünyadaki en önemli pazar olarak gördüğünü ve Çin ile iletişim ve etkileşimi daha da güçlendirmeye istekli olduğunu vurguladı.

Rydman, AB ve Çin'in ekonomik ve ticari sürtüşmeleri çözüme kavuşturma konusunda başarılı olduğunu ve Finlandiya'nın, iki tarafın farklılıklarını Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde diyalog ve istişare yoluyla uygun şekilde çözmesi gerektiğine katıldığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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