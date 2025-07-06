Çin ve Fransa Arasında Derinleşen İşbirliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin ve Fransa Arasında Derinleşen İşbirliği

06.07.2025 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Wang Yi, iki ülkenin halklar arası etkileşimi derinleştirmesi gerektiğini vurguladı.

PARİS, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Fransa'nın halklar arası etkileşimi sürekli olarak derinleştirmesi, bunun da Çin ile Avrupa ve tüm dünya ülkeleri arasındaki medeniyet etkileşimi için örnek oluşturup insanlık için ortak geleceğe sahip toplum inşasına olanak tanıması gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang açıklamayı cuma günü, Paris'te Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile eş başkanlık ettiği Çin-Fransa üst düzey diyalog mekanizmasının 7. toplantısında yaptı.

Wang, Çin ve Fransa'nın iki ülke liderlerinin mutabakatı rehberliğinde, bağımsızlık, karşılıklı anlayış, stratejik vizyon ve kazan-kazan işbirliğiyle karakterize edilen ikili diplomatik ilişkilerinin ruhunu ileriye taşıması, halklar arası etkileşimi sürekli derinleştirmesi, Çin ile Avrupa ve dünya genelinde medeniyetler arası etkileşimler için örnek oluşturması ve insanlık için ortak geleceğe sahip toplum inşasını kolaylaştırması gerektiğini vurguladı.

Wang bu çerçevede dört öneride bulundu.

Bakan ilk olarak, genç nüfus arasındaki etkileşimin güçlendirmesi gerektiğini söyledi. İki tarafın Çin Cumhurbaşkanı Xi'nin Çin'de eğitim gören Fransız öğrenci sayısını üç yıl içinde 10.000'in üzerine çıkarma planını tam olarak hayata geçirmesini, ayrıca Çin-Fransa genç liderleri, 1.000 katılımcı için staj, bilimsel araştırma ortakları ve seçkin genç bilimsel araştırmacılarla ilgili değişim programlarından tam olarak yararlanmasını önerdi.

İkinci olarak ise iki tarafın alt-ulusal işbirliğini geliştirmesi gerektiğini belirten Wang, iki tarafın etkileşim ve işbirliği biçimlerini yenilemesi, kardeş kent geleneğini yeniden etkinleştirmesi, Çin-Fransa belediye başkanları yuvarlak masa toplantılarını sürdürmesi ve yerel yönetim işbirliği konulu üst düzey forumu mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatması gerektiğini ifade etti.

Üçüncü olarak ise Wang, halkların dolaşımının kolaylaştırılmasının önemine işaret etti. Daha fazla Fransızın Çin'i ziyaret etmesini istediklerini belirten Wang, Fransa'dan Çin vatandaşları için vize prosedürlerini daha da kolaylaştırarak halklar arası etkileşim için daha kolay koşullar yaratmasını beklediklerini belirtti.

Wang, dördüncü olarak iki tarafın inovasyon odaklı ortaklığı sürdürmesi gerektiğini belirtti. Wang, iki tarafı yeşil ve düşük karbonlu kalkınmalarını ilerletmek için Çin-Fransa karbon nötr merkezinin inşasını güçlü şekilde desteklemeye, 2. Çin-Fransa Eğitim Kalkınma Forumu'nu düzenlemeye ve açık, kapsayıcı ve güzel bir dünya inşa etmeye yardımcı olmak için çok taraflı koordinasyonu geliştirmeye çağırdı.

Barrot ise halklar arası zengin ve verimli etkileşimin, güçlü ikili ilişkileri sürdüren ve iki ülkenin küresel zorluklarla birlikte mücadele etmesine yardımcı olan değerli bir unsur olduğuna işaret etti.

Bakan, Fransa'nın açık ve geleceğe dönük bir bakış açısıyla Çin ile eğitim, kültür, araştırma, gençlik, film ve alt ulusal katılım alanlarında işbirliğini derinleştireceğini ve böylece iki ülke arasında yakın, yüksek kaliteli ve sürdürülebilir ortaklığın kuracağını söyledi.

Toplantıya her iki taraftan eğitim, kültür, turizm, spor, bilim ve teknoloji ve sağlık alanlarından temsilciler katıldı.

İki taraf toplantının ardından Çin-Fransa üst düzey diyalog mekanizmasının halklar arası etkileşim konulu 7. toplantısına ilişkin ortak bildiri yayımladı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Kültür, Fransa, Güncel, Paris, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Fransa Arasında Derinleşen İşbirliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de sel felaketi 24 kişi öldü, 20 çocuk kayıp ABD'de sel felaketi! 24 kişi öldü, 20 çocuk kayıp
Trump, ABD tarihinin en büyük vergi indirimi tasarısını imzaladı Trump, ABD tarihinin en büyük vergi indirimi tasarısını imzaladı
İsrail kabinesinde kavga Netanyahu bağırdı, genelkurmay başkanı resti çekti İsrail kabinesinde kavga! Netanyahu bağırdı, genelkurmay başkanı resti çekti
Baklava kutusundaki rüşvet görüntülerine Özgür Özel’den ilk tepki Hemen talimat verdi Baklava kutusundaki rüşvet görüntülerine Özgür Özel'den ilk tepki! Hemen talimat verdi
CHP’li belediyelere yeni operasyon Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında CHP'li belediyelere yeni operasyon! Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında
Reytinglere yenilen ’’Çift Kişilik Oda’’ 8. bölümde final yapıyor Reytinglere yenilen ''Çift Kişilik Oda'' 8. bölümde final yapıyor
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı
Bade İşçil tatile toplu taşıma ile gitti Bade İşçil tatile toplu taşıma ile gitti
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltında
Kıvanç Tatlıtuğ, ’Olasılıksız’ dizisiyle ekranlara dönüyor Kıvanç Tatlıtuğ, 'Olasılıksız' dizisiyle ekranlara dönüyor
Kuşçu yumurtadan çıkan yavruyu görünce telefona sarıldı Kuşçu yumurtadan çıkan yavruyu görünce telefona sarıldı

14:00
Yurt mescidinde büyük skandal Görüntüleri paylaşan 2 kız öğrenci yakalandı
Yurt mescidinde büyük skandal! Görüntüleri paylaşan 2 kız öğrenci yakalandı
13:11
Manavgat’ta hayvan parkından kaçan aslan öldürüldü
Manavgat'ta hayvan parkından kaçan aslan öldürüldü
13:10
Muhittin Böcek: Bir tane ev için kimseye minnet edecek durumda değilim
Muhittin Böcek: Bir tane ev için kimseye minnet edecek durumda değilim
10:59
Eskişehir dünyanın en güvenli 39. şehri seçildi
Eskişehir dünyanın en güvenli 39. şehri seçildi
09:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanından yeni anayasa için referandum sinyali
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanından yeni anayasa için referandum sinyali
11:41
Brad Pitt’in Angelina Jolie ile boşanmasının ardından ’en büyük pişmanlığı’ ortaya çıktı
Brad Pitt'in Angelina Jolie ile boşanmasının ardından 'en büyük pişmanlığı' ortaya çıktı
11:40
Ödemiş Belediye Başkanı 2 gün arayla aynı bölgede video çekti: Yanacak yer kalmadı
Ödemiş Belediye Başkanı 2 gün arayla aynı bölgede video çekti: Yanacak yer kalmadı
11:25
Urfa’da heyecanlandıran keşif Bulunan yazıt çözülemiyor
Urfa'da heyecanlandıran keşif! Bulunan yazıt çözülemiyor
10:29
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın gözaltına alındığı anlar
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın gözaltına alındığı anlar
10:21
Muhittin Böcek ile eski gelini gözaltında, oğlu aranıyor 30 milyonluk ev ödemesi dosyada
Muhittin Böcek ile eski gelini gözaltında, oğlu aranıyor! 30 milyonluk ev ödemesi dosyada
10:20
Kaçkar Dağları’nda düşen uçağa ulaşan ekipteki dağcı: Yolcu, pilota ’Alçaktan uçuyoruz’ demiş
Kaçkar Dağları'nda düşen uçağa ulaşan ekipteki dağcı: Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş
09:56
Yaprak Dökümü’nün efsane köşkü ofise dönüştürüldü
Yaprak Dökümü'nün efsane köşkü ofise dönüştürüldü
09:44
Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı Türkiye’yi düşman ilan etti
Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı! Türkiye'yi düşman ilan etti
09:34
Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin de gözaltına alındı
Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin de gözaltına alındı
09:31
Kuşçu yumurtadan çıkan yavruyu görünce telefona sarıldı
Kuşçu yumurtadan çıkan yavruyu görünce telefona sarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2025 14:33:09. #7.13#
SON DAKİKA: Çin ve Fransa Arasında Derinleşen İşbirliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.