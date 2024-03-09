BEİJİNG, 9 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi ve Dijital Egemenlik Bakanı Bruno Le Maire ile Cuma günü çevrimiçi görüşmede bulundu. Görüşme talebi Fransa tarafından geldi.
İki taraf, Çin-Fransa Üst Düzey Ekonomik ve Mali Diyaloğu'na ilişkin görüşlerinin yanı sıra her iki ülkeyi ilgilendiren konularda derinlemesine fikir alışverişinde bulundu.
Diyaloğun eş başkanlarından He, iki ülke lideri tarafından varılan önemli mutabakatı hayata geçirmek için Fransa ile birlikte çalışmaya istekli olduklarını belirtti.
He, Çin ve Fransa arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıldönümünü fırsat olarak değerlendirip, iki ülke arasında ekonomi ve mali alanlarda diyaloğu artırmaya, otomotiv, havacılık ve telekomünikasyon sektörlerindeki işbirliğini derinleştirip genişletmeye, ayrıca ikili ekonomik ve ticari ilişkileri yeni bir seviyeye taşımaya istekli olduklarını ifade etti.
Diyaloğun diğer eş başkanı Le Maire ise Fransa-Çin ekonomik ve ticari işbirliğine yeni bir ivme kazandırmak için Çin ile iletişimi güçlendirmeyi istediklerini belirtti.
Son Dakika › Güncel › Çin ve Fransa arasında ekonomik ve mali diyaloğun güçlendirilmesi için görüşme yapıldı - Son Dakika
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Cumhur İttifakı paydaşları ile Alpu ilçesini ziyaret etti. Hatipoğlu, Alpu Belediye Başkan adayı Alparslan Kokulu ve çiftçiler tarafından karşılandı. Hatipoğlu, Alpulu vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'na verilen destekten memnuniyet duyduğunu ve hizmetlerini gerçekleştireceklerine inandığını belirtti. Ayrıca, muhtarlarla da bir araya gelen Hatipoğlu, Alpu'daki sorunların çözümü için projeler hazırlandığını ve 31 Mart'tan sonra hayata geçirileceğini söyledi.
Antalya'nın Kemer ilçesinde, 'kasten öldürme' suçundan aranan cinayet zanlısı Aslanbucak Mahallesi'nde yakalandı. Zanlı, adliyede tutuklandı.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 24. hafta mücadelesinde Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Spor Toto'ya 3-0 yenildi. Maçın setleri 22-25, 18-25, 16-25 olarak sonuçlandı. Toplam süre ise 73 dakika oldu.
Sinop'un Kabalı köyünde gerçekleşen silahlı yağma olayının aydınlatılması için yapılan çalışmalar sonucunda 2 şüpheli tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin adreslerinde uyuşturucu, tabanca ve av tüfeği fişeği ele geçirildi. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Manisa'nın Selendi ilçesinde, ramazan ayının vazgeçilmezi olan pidenin fiyatı açıklandı. Selendi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nurullah Efendi Kahveci, 250 gram ramazan pidesinin 15 TL, 300 gram pidesinin ise 20 TL'den satılacağını duyurdu.
İstanbul'un Esenyurt, Beylikdüzü ve Avcılar ilçelerinde banka ATM'lerine yapılan hırsızlık olaylarının ardından yapılan soruşturma sonucunda 12 şüpheli yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anlarından elde edilen görüntülerde, şahısların ATM'lerin para yatırma ünitelerine zarar vererek paraları çaldığı görülüyor. Operasyon sonucunda toplamda 393 bin 600 lira ele geçirildi ve 10 şüpheli tutuklandı.
Bursa'da merkez Osmangazi ilçesinde bulunan hurdacıda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı olmazken, dükkanda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Trakya Üniversitesi heyeti, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan'ı ziyaret etti. Ziyarette Balkanlar misyon ve vizyonu doğrultusunda Trakya Üniversitesinin faaliyetleri ve iş birlikleri hakkında bilgi verildi. Ayrıca Balkan Üniversiteler Birliği hakkında da bilgi verildi.
Sivas'ta bıçakla yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden üniversite öğrencisi genç, memleketi Konya'nın Kulu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Olayın ardından Demirel'in cenazesi Konya'ya getirildi ve öğle namazını müteakip Merkez Cami'de cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına katılanlar, Demirel'in saldırı sonucu hayatını kaybettiğini ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?