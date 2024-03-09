Çin ve Fransa arasında ekonomik ve mali diyaloğun güçlendirilmesi için görüşme yapıldı

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BEİJİNG, 9 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi ve Dijital Egemenlik Bakanı Bruno Le Maire ile Cuma günü çevrimiçi görüşmede bulundu. Görüşme talebi Fransa tarafından geldi.

İki taraf, Çin-Fransa Üst Düzey Ekonomik ve Mali Diyaloğu'na ilişkin görüşlerinin yanı sıra her iki ülkeyi ilgilendiren konularda derinlemesine fikir alışverişinde bulundu.

Diyaloğun eş başkanlarından He, iki ülke lideri tarafından varılan önemli mutabakatı hayata geçirmek için Fransa ile birlikte çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

He, Çin ve Fransa arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıldönümünü fırsat olarak değerlendirip, iki ülke arasında ekonomi ve mali alanlarda diyaloğu artırmaya, otomotiv, havacılık ve telekomünikasyon sektörlerindeki işbirliğini derinleştirip genişletmeye, ayrıca ikili ekonomik ve ticari ilişkileri yeni bir seviyeye taşımaya istekli olduklarını ifade etti.

Diyaloğun diğer eş başkanı Le Maire ise Fransa-Çin ekonomik ve ticari işbirliğine yeni bir ivme kazandırmak için Çin ile iletişimi güçlendirmeyi istediklerini belirtti.