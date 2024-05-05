Çin ve Fransa Arasında İşbirliği ve Kültürel Etkileşimi Artırmak İçin Forum Düzenlendi - Son Dakika
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Çin ve Fransa Arasında İşbirliği ve Kültürel Etkileşimi Artırmak İçin Forum Düzenlendi

Çin ve Fransa Arasında İşbirliği ve Kültürel Etkileşimi Artırmak İçin Forum Düzenlendi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Fransa'ya yapacağı resmi ziyaret öncesinde düzenlenen forum, iki ülkenin medya, düşünce kuruluşları ve işletmeleri arasındaki işbirliğinin artırılması ve kültürel etkileşim ile karşılıklı öğrenmenin kolaylaştırılması açısından büyük önem taşıyor. Forumda, Çin ve Fransa arasındaki dostluğa dair haberler yapma ve kültürlerini tanıtma konusunda Xinhua Haber Ajansı'nın öncülük ettiği belirtildi. Ayrıca, forumda iki ülkenin geleneksel kültürlerinin cazibesi ve modern medeniyetlerinin eşsiz özelliklerinin sergilenmesi, halklar arası etkileşim ve kültürel işbirliği köprüsünün genişletilmesi hedeflendi. Forumda, Xinhua Haber Ajansı ile Fransız çok uluslu reklam ve halkla ilişkiler şirketi Publicis Groupe arasında da mutabakat zaptı imzalandı.

05.05.2024 15:19
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Fransa'ya yapacağı resmi ziyaret öncesinde düzenlenen forum, iki ülkenin medya, düşünce kuruluşları ve işletmeleri arasındaki işbirliğinin artırılması ve kültürel etkileşim ile karşılıklı öğrenmenin kolaylaştırılması açısından büyük önem taşıyor.

PARİS, 5 Mayıs (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'te Cumartesi günü Çin ve Fransa arasında işbirliği ile karşılıklı öğrenmeyi artırmak amacıyla halklar arası ve kültürel etkileşimin geliştirilmesine yönelik forum düzenlendi.

Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua açılış konuşmasında, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Fransa'ya yapacağı resmi ziyaret öncesinde düzenlenen forumun iki ülkenin medya, düşünce kuruluşları ve işletmeleri arasındaki işbirliğinin artırılması, kültürel etkileşim ve karşılıklı öğrenmenin kolaylaştırılması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Fu, Xinhua'nın iki ülke arasındaki dostluğa dair haberler yapmaya ve Çin ve Fransız kültürlerini tanıtmaya özen gösterdiğini belirtti.

Xinhua Başkanı, "Medeniyetler arasında eşitlik, karşılıklı öğrenme, diyalog ve kapsayıcılık ilkelerini desteklemek ve tüm insanlığın ortak değerlerini teşvik etmek için Çin ve Fransız medyası, düşünce kuruluşları ve diğer kuruluşlarla birlikte çalışmaya hazırız" dedi.

Fu, Xinhua'nın Çin-Fransa işbirliğinden elde edilen olumlu sonuçları ortaklaşa sergilemeye, iki ülkenin geleneksel kültürlerinin cazibesi ile modern medeniyetlerinin eşsiz özelliklerini göstermeye, ayrıca halklar arası etkileşim ve kültürel işbirliği köprüsünü genişletmeye hazır olduğunu belirtti.

Fu ayrıca, Xinhua'nın Çin-Fransa Kültür ve Turizm Yılı ile Paris Olimpiyat Oyunları gibi fırsatları değerlendirerek ikili ilişkileri yeni bir seviyeye taşımak için daha fazla kültürel etkileşim etkinliği düzenlemeye hazır olduğunu ifade etti.

Çin'in Paris Büyükelçisi Lu Shaye de halklar arası ve kültürel etkileşimin Çin-Fransa ilişkilerinde önemli bir temel ve sonsuz bir itici güç olduğunu söyledi.

İki ülkenin bu yıl diplomatik ilişkilerin 60. yıldönümü ve Çin-Fransa Kültür ve Turizm Yılı dolayısıyla onlarca kültür ve turizm etkinliği düzenleyeceğini hatırlatan Lu, Paris Olimpiyat Oyunları'nın da halklar arası ve kültürel etkileşim için önemli fırsatlar sunacağını ifade etti.

Lu ayrıca ikili ilişkilerin, Xi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un stratejik rehberliğinde gelecekte de kuvvetli ve canlı olacağına, artan kültürel etkileşim ile işbirliğinin ikili ilişkilerin sağlam ve istikrarlı gelişimi için daha sağlam bir kamuoyu temeli oluşturacağına olan inancını dile getirdi.

Fransa Parlamentosu Fransa-Çin Dostluk Grubu Başkanı Eric Alauzet forumda yaptığı konuşmada, "Kültür, medeniyetlerimiz arasındaki en güçlü bağı oluşturuyor" dedi.

Alauzet, diplomatik ilişkilerin kurulmasından sonra iki ülkenin ortak tarihinin, verimli kültürel ve halklar arası etkileşimi artırdığını ve bunun da diğer alanlarda işbirliği ve kalkınmayı teşvik ettiğini söyledi.

İkili işbirliğinin ekonomi ve ticaret alanları ile iklim değişikliğine karşı ortak çabalarda birçok sonuç alınmasına katkı sağladığını ifade eden Alauzet, iki ülkenin bu yıl ikili ilişkileri daha da ileriye taşıyacak çeşitli kültürel etkileşim etkinlikleri düzenlediğini belirtti.

Cumartesi günkü forum Xinhua Haber Ajansı, Fransa'daki Çin Büyükelçiliği ve Fransız çok uluslu reklam ve halkla ilişkiler şirketi Publicis Groupe tarafından ortaklaşa düzenlendi.

"Halklar Arası ve Kültürel Etkileşimin Güçlendirilmesi, Çin-Fransa Ruhunun Teşvik Edilmesi" temalı foruma Çin ve Fransız hükümetlerinden, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlardan, ana akım küresel medya kuruluşlarından, düşünce kuruluşlarından ve iki ülkenin kültür ve iş çevrelerinden yaklaşık 250 temsilci katıldı.

Xinhua Haber Ajansı ile Publicis Groupe, forumun açılışı öncesinde mutabakat zaptı imzaladı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ve Fransa Arasında İşbirliği ve Kültürel Etkileşimi Artırmak İçin Forum Düzenlendi - Son Dakika

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