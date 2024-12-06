Çin ve Fransa Ekonomik İşbirliğini Güçlendiriyor

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BEİJİNG, 6 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, perşembe günü Fransa Maliye Bakanı Antoine Armand ile video bağlantısı aracılığıyla görüştü.

İki taraf, iki ülke arasındaki son ekonomik ve mali işbirliği ve ortak ilgi alanına giren konular hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

Çin-Fransa Üst Düzey Ekonomik ve Mali Diyalog sürecindeki Çin heyetine başkanlık eden He, iki tarafın iki ülke lideri tarafından varılan önemli mutabakatı tam olarak hayata geçirmesi, ekonomik, mali ve diğer alanlarda işbirliğini daha da derinleştirmesi, tamamlayıcılığı güçlendirmesi, karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları için çalışması ve Çin-Fransa ekonomik ve ticari işbirliğinin istikrarlı ve sağlam şekilde gelişmesi için çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

Süreçte Fransa heyetine başkanlık eden Armand ise ikili işbirliğini daha geniş ve derin bir seviyeye taşımak üzere Çin ile koordinasyonu arttırmaya istekli olduklarını ifade etti.