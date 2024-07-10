Çin ve Gine-Bissau İlişkileri Stratejik Ortaklığa Yükseltildi - Son Dakika
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Çin ve Gine-Bissau İlişkileri Stratejik Ortaklığa Yükseltildi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Gine-Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile görüşmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkileri stratejik ortaklığa yükselttiklerini bildirdi. Şi, Gine-Bissau'nun kendi koşullarına uygun bir kalkınma yolunu bağımsız olarak keşfetmesini desteklediklerini ifade etti. Çin, Gine-Bissau'dan gelen tarım ürünlerinin pazarına girmesini memnuniyetle karşıladıklarını aktardı ve Çinli firmaları bu ülkeye yatırım yapmaya teşvik ettiklerini dile getirdi. Ayrıca, Çin, Gine-Bissau'da gıda güvenliğinin sağlanması ve halk sağlığının iyileştirilmesi için uzmanları ve sağlık ekiplerini göndermeye devam edeceklerini belirtti.

10.07.2024 17:43
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Gine-Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile görüşmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkileri stratejik ortaklığa yükselttiklerini bildirdi.

Xinhua ajansının haberine göre, Şi ve Embalo, Çin'in başkenti Pekin'de bir araya geldi.

Görüşmede, Şi, Çin ve Gine-Bissau arasındaki ilişkilerin son yıllarda derinleştiğini ve karşılıklı güvenin güçlendiğini belirterek, Gine-Bissau'nun kendi koşullarına uygun bir kalkınma yolunu bağımsız olarak keşfetmesini desteklediklerini ifade etti.

Şi, Çin'in karşılıklı güveni pekiştirmek, işbirliğini genişletmek ve Gine-Bissau'nun kalkınmasına katkı sağlama konusunda istekli olduğunu vurgulayarak, iki ülke ilişkilerini stratejik ortaklık seviyesine yükselttiklerini kaydetti.

Gine-Bissau'dan gelen tarım ürünlerinin, Çin pazarına girmesini memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Şi, Çinli firmaları bu ülkeye yatırım yapmaya teşvik ettiklerini dile getirdi.

Şi, Çin'in Gine-Bissau'da gıda güvenliğinin sağlanmasına ve halk sağlığının iyileştirilmesine yardımcı olmak üzere uzmanları ve sağlık ekiplerini göndermeye devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin ve Gine-Bissau İlişkileri Stratejik Ortaklığa Yükseltildi - Son Dakika

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