Çin ve Güney Afrika Arasında Askeri İşbirliği Gelişimi

BEİJİNG, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Beijing'de Güney Afrika Ulusal Savunma Gücü (SANDF) Başkanı Rudzani Maphwanya ile bir araya geldi.

Dong, salı günkü görüşmede iki ülke arasındaki kalıcı dostluktan ve küresel değişiklikler bağlamında derinleşen özel ikili ilişkilerden övgüyle bahsetti.

Dong, gerçek çok taraflılığı uygulamaya koyma, hegemonya ve zorbalığa karşı çıkma, güç siyasetine karşı durma ve bölünme ve cepheleşmeyi reddetme konusunda Güney Afrika ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu vurgulayarak, ikili askeri işbirliğini genişletmek için daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Maphwanya ise SANDF'ye uzun süredir verdiği destekten dolayı Çin ordusuna teşekkürlerini iletti. Maphwanya, ortak tatbikat ve eğitim, askeri eğitim, personel gelişimi ve deniz güvenliği gibi alanlarda tatbiki işbirliğini ilerletmek üzere Çin tarafıyla çalışacaklarını söyledi.