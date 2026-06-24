Çin ve Güney Afrika İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
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Çin ve Güney Afrika İlişkileri Güçleniyor

Çin ve Güney Afrika İlişkileri Güçleniyor
24.06.2026 15:52
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Çin ve Güney Afrika, iş birliği ve siyasi güveni artırmak için ortak çabalarını sürdürüyor.

BEİJİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çin'in başkenti Beijing'de Güney Afrika Devlet Başkanı Yardımcısı Paul Mashatile ile bir araya geldi.

Han salı günü gerçekleşen görüşmede, Mashatile ile mart ayında Çin-Güney Afrika İkili Komisyonu'nun dokuzuncu genel oturumuna eş başkanlık yaptıklarını hatırlatarak, toplantının her açıdan başarılı geçtiğini söyledi.

Han, iki tarafın, iki ülke liderlerinin vardığı önemli ortak mutabakatları daha iyi uygulaması, karşılıklı siyasi güveni derinleştirmesi, tatbiki işbirliğini güçlendirmesi ve toplantıda varılan sonuçların uygulanmasında daha fazla ilerleme kaydedilmesi yönünde çaba göstermesi gerektiğini belirtti.

Han, BRICS ve G20 üyeleri olan Çin ve Güney Afrika'nın, uluslararası koordinasyonu güçlendirmesi ve küresel ekonomik yönetişimin iyileştirilmesinde ortaklaşa olumlu rol üstlenmesi gerektiğini de ifade etti.

Mashatile ise Güney Afrika'nın her zaman Çin ile karşılıklı siyasi güveni derinleştirme ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini geliştirme kararlılığını sürdürdüğünü dile getirdi.

Tek Çin politikasına bağlı olduklarını kaydeden Mashatile, temel çıkarlarını koruma konusunda birbirlerine destek olmak üzere Çin ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua

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