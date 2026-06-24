Çin ve Güney Kore İşbirliğini Güçlendiriyor - Son Dakika
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Çin ve Güney Kore İşbirliğini Güçlendiriyor

Çin ve Güney Kore İşbirliğini Güçlendiriyor
24.06.2026 15:52
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Çin Başbakanı Li Qiang, Güney Kore ile stratejik işbirliğini derinleştirmek için bir araya geldi.

DALİAN, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, 17. Yıllık Yeni Şampiyonlar Toplantısı'na katılmak için Çin'in kuzeydoğusundaki liman kenti Dalian'da bulunan Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok ile bir araya geldi.

Li salı günkü görüşmede, hem iki ülkeye hem de bölgeye ortaklaşa refah getirme amacıyla iki ülke cumhurbaşkanlarının stratejik rehberliğini takip etmek, karşılıklı siyasi güvenin temelini sağlamlaştırmak, birbirlerinin temel çıkarlarına ve önemli endişelerine saygı gösterip bu çıkar ve endişeleri gözetmek, eşitliği ve karşılıklı faydayı korumak, ikili işbirliğinin kapsamını ve derinliğini istikrarlı şekilde genişletmek ve Çin-Güney Kore stratejik işbirliği ortaklığının sağlam, istikrarlı ve uzun vadeli gelişimini ilerletmek üzere Güney Kore ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Çin ve Güney Kore'nin ticaret işbirliğinde henüz tam olarak değerlendirilememiş büyük bir işbirliği potansiyeline sahip olduğunu kaydeden Li, ticaret bakanları toplantısı gibi kurumsal mekanizmalardan tam olarak yararlanmak, serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin ikinci aşamasını hızlandırmak ve iki yönlü ticaretin genişletilip geliştirilmesini artırmak üzere Güney Kore ile çalışacaklarını belirtti.

İki tarafın da kendine özgü yenilikçi güçlere ve derinlemesine entegre sanayi ve değer zincirlerine sahip olduğuna ve bu durumun iki ülkenin, kalkınma konusundaki güçlü yanlarını birbiriyle daha uyumlu hale getirmesine ve birbirini tamamlayan avantajlarını tam olarak ortaya çıkarmasına olanak tanıdığını kaydeden Li, "Bir yandan geleneksel sektörlerdeki işbirliğini sağlamlaştırıp geliştirirken, diğer yandan yarı iletkenler, yapay zeka, yeni enerji ve biyotıp gibi yükselen sektörlerdeki işbirliğini de artıracağız" dedi.

Li, iki tarafın da turizm, eğitim, gençlik, medya ve düşünce kuruluşları alanlarında etkileşim ve işbirliğini derinleştirerek iki halk arasındaki bağları sürekli olarak güçlendireceğini belirtti. Li, açık bir Asya-Pasifik ekonomisinin inşasını ortaklaşa ilerletmek üzere Güney Kore ile koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

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