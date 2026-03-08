Çin ve Hindistan'da İşbirliği Önemi Vurgulandı

BEİJİNG, 8 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, karşılıklı güven ve işbirliğinin Çin ve Hindistan'ın kalkınmasına fayda sağladığını, bölünme ve cepheleşmeninse Asya'nın yeniden canlanmasına zarar verdiğini söyledi.

Wang, devam eden 14. Ulusal Halk Kongresi'nin dördüncü oturumu kapsamında pazar günü düzenlediği basın toplantısında, Çin ve Hindistan'ın doğru stratejik algıyı sürdürmesi, iyi komşuluk ve dostluk ilişkilerini koruması, en büyük ortak payda olan kalkınmaya odaklanması ve Küresel Güney'e yeni umut aşılamak üzere BRICS işbirliğini daha da somutlaştırması gerektiğini belirtti.