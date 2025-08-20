Çin ve Hindistan Sınır Sorununda 10 Madde Üzerinde Anlaştı

YENİ DELHİ, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin ve Hindistan'ın sınır sorunu özel temsilcilerinin Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gerçekleştirdiği görüşmelerin 24. turunda 10 madde üzerinde mutabakata varıldı.

Salı günkü toplantı, Çin'in Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Hindistan Özel Temsilcisi ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Shri Ajit Doval arasında gerçekleştirildi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü olan Wang ve Doval, iki ülke liderlerinin stratejik rehberliği çerçevesinde Çin ile Hindistan arasındaki sınır sorunu hakkında samimi şekilde derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

İki taraf görüşmede 10 maddelik mutabakata vardı. Söz konusu mutabakata göre iki tarafın:

(1) iki ülke liderlerinin Kazan'da vardığı önemli mutabakatın hayata geçirilmesinde kaydedilen ilerlemeyi olumlu olarak değerlendirdiği ve görüşmelerin 23. turundan bu yana Çin ve Hindistan arasındaki sınır bölgelerinde barış ve istikrarın korunduğunu kaydettiği,

(2) sınır bölgelerinde barış ve istikrarın korunmasının önemini teyit ederek, Çin-Hindistan ilişkilerinin genel gelişimini teşvik etmek üzere ilgili sorunların dostane istişareler yoluyla çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladığı,

(3) durumu genel ikili ilişkilerin siyasi perspektifinden ele almayı ve sınır sorununu iki ülkenin 2005 yılında üzerinde mutabık kaldığı yol gösterici siyasi ilkelere uygun olarak çözmek üzere adil, makul ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çerçeve oluşturulmasını kabul ettiği,

(4) koşulların uygun olduğu bölgelerde sınır belirleme müzakerelerinin ilerletilmesi olasılığını araştırmak üzere Çin-Hindistan Sınır İşleri Danışma ve Koordinasyon Çalışma Mekanizması çerçevesinde bir sınır belirleme uzman grubu oluşturulması konusunda uzlaştığı,

(5) sınır bölgelerinde barış ve istikrarı koruyarak etkin sınır yönetimi ve kontrolünü ilerletmek üzere Çin-Hindistan Sınır İşleri Danışma ve Koordinasyon Çalışma Mekanizması çerçevesinde bir çalışma grubu kurmayı kabul ettiği,

(6) sınırın batı kesiminde yürütülen genel düzeydeki görüşmelerin yanı sıra doğu ve orta kesimlerde de genel düzeyde görüşme mekanizması kurmayı ve en kısa süre içerisinde batı kesimde yeni bir genel düzeyde görüşme turu düzenlemeyi kabul ettiği,

(7) öncelikle gerilimin azaltılmasını ve yönetim süreçlerini teşvik etmek üzere ilgili ilke ve yöntemler üzerinde uzlaşma sağlayarak, sınır yönetimi ve kontrol mekanizmalarını diplomatik ve askeri kanallar aracılığıyla kullanma konusunda mutabık kaldığı,

(8) sınır ötesi nehir işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunduğu ve sınır ötesi nehir taşkın bildirimi mutabakat zaptının yenilenmesi konusunda iletişimin sürdürülmesi için sınır ötesi nehirlere ilişkin uzman düzeyindeki mekanizmanın kullanılması konusunda uzlaştığı, Çin tarafının da insani ilkeleri temel alarak ilgili nehirler hakkındaki acil hidrolik bilgileri Hindistan ile paylaşmayı kabul ettiği,

(9) sınırdaki üç geleneksel ticaret pazarını yeniden açmayı kabul ettiği ve

(10) 25. tur görüşmelerin 2026 yılında Çin'de yapılması konusunda anlaştığı belirtildi.