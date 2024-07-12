Çin ve Hollanda, Sanayi ve Tedarik Zincirlerinin İstikrarını Korumak İçin İşbirliğini Güçlendirmeye Hazır - Son Dakika
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Çin ve Hollanda, Sanayi ve Tedarik Zincirlerinin İstikrarını Korumak İçin İşbirliğini Güçlendirmeye Hazır

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Hollanda ile işbirliğini güçlendirmeye istekli olduklarını belirtti. İki ülke liderinin çabaları sayesinde Çin ile Hollanda arasında kapsamlı işbirliği sürekli gelişiyor ve dünya barış ve kalkınmasına katkıda bulunuyor. Wang, Hollanda ile ilişkilere büyük önem atfettiklerini ve Avrupa Birliği'nin kalkınma ve büyümesini desteklediklerini söyledi. Ayrıca, Çin'in NATO'ya yönelik suçlamaları kabul etmediğini ve NATO'nun Çin ile cepheleşme yaratmak için bir gerekçe olarak kullanmaması gerektiğini vurguladı. Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp ise Çin ile Hollanda arasındaki ilişkilerin güçlü olduğunu ve iki tarafın karşılıklı fayda sağlayan işbirliği yürütebileceğini ifade etti.

12.07.2024 13:33
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BEİJİNG, 12 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını ortaklaşa korumak için Hollanda ile işbirliğini güçlendirmeye istekli olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Hollanda'nın yeni Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile Perşembe günü gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, iki ülke liderinin rehberliği ve her iki tarafın çabaları sayesinde Çin ile Hollanda arasında kapsamlı işbirliğine yönelik açık ve faydacı ortaklığın sürekli geliştiğini, bunun ise iki halka somut faydalar getirdiğini ve dünya barış ve kalkınmasına katkıda bulunduğunu söyledi.

Hollanda ile ilişkilere büyük önem atfettiklerini kaydeden Wang, Hollanda'nın yeni hükümeti ile yakın temas kurmaya ve karşılıklı anlayışı artırmak üzere çok yönlü diyalog yürütmeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Wang, Avrupa'nın entegrasyon sürecini, Avrupa Birliği'nin (AB) kalkınma ve büyümesini, ayrıca stratejik bağımsızlığa olan bağlılığını desteklediklerini söyledi.

Wang, Hollanda'nın Avrupa tarafını Çin'i nesnel ve rasyonel şekilde görmeye teşvik edeceğine ve Çin-Avrupa ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı gelişimini sürdürmede yapıcı bir rol oynayacağına inandıklarını ifade etti.

Bakan ayrıca kısa süre önce Washington'da düzenlenen Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) zirvesinde Çin'e yöneltilen mesnetsiz suçlamaları kesinlikle kabul etmediklerini vurguladı.

Wang, Çin'in dünyada barış ve güvenlik konusunda en iyi karneye sahip önde gelen bir ülke olduğunu ve uluslararası toplumda her zaman bir barış ve istikrar gücü olduğunu ifade etti.

Çin'in NATO ülkelerinden farklı siyasi sistemlere ve değer kavramlarına sahip olduğunu hatırlatan Wang, NATO'nun bunu Çin ile cepheleşme yaratmak için bir gerekçe olarak kullanmaması gerektiğini dile getirdi.

Wang, doğru yolun diyaloğu güçlendirmek, anlayışı artırmak, karşılıklı temel güven inşa etmek ve stratejik yanlış hesaplamalardan kaçınmak olduğunu vurguladı.

Bakan, NATO'nun kendi sınırları içinde kalması, Asya Pasifik meselelerine yahut Çin'in iç işlerine karışmaktan ve Çin'in meşru hak ve çıkarlarına meydan okumaktan kaçınması gerektiğini belirtti.

Wang, Çin'in NATO'yla eşitlik temelinde irtibatı sürdürmeye ve karşılıklı saygı zemininde etkileşimde bulunmaya istekli olduğunu sözlerine ekledi.

Veldkamp ise Çin ile Hollanda arasındaki mevcut ilişkilerin güçlü ve sağlam olduğunu kaydetti.

Çin'in önemli bir küresel güç ve Hollanda'nın Asya'daki birincil ekonomik ve ticari ortağı olduğunu kaydeden Veldkamp, iki tarafın geniş bir yelpazedeki ikili ve çok taraflı meselelerde karşılıklı fayda sağlayan işbirliği yürütebileceğini ve yürütmesi gerektiğini ifade etti.

Veldkamp, çalkantılı uluslararası durum karşısında Hollanda tarafının Çin'le "bağları koparmayı" desteklemediğini ve tatbiki Çin-Hollanda ilişkileri geliştirmek üzere Çin ile iletişimi sürdürmeye istekli olduğunu dile getirdi.

AB-Çin ilişkilerinin kritik önemde olduğunu ve farklılıkların işbirliğini engellememesi gerektiğini belirten Veldkamp, Hollanda tarafının tüm dünyadaki insanların istifadesi için yapıcı AB-Çin ilişkileri geliştirilmesini desteklediğini ifade etti.

Hollandalı bakan, NATO'nun kendi üye ülkelerinin güvenliğini korumaya kararlı olduğunu ve daima bir savunma örgütü olarak kalacağını sözlerine ekledi.

İki taraf ayrıca ortak ilgi alanlarına giren uluslararası ve bölgesel meselelerde görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ve Hollanda, Sanayi ve Tedarik Zincirlerinin İstikrarını Korumak İçin İşbirliğini Güçlendirmeye Hazır - Son Dakika

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