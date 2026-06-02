Çin ve İngiltere İkili İlişkilerini Geliştiriyor

BEİJİNG, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çin'in başkenti Beijing'de İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile bir araya geldi.

Han salı günü gerçekleşen görüşmede, ocak ayında Çin ile İngiltere arasında uzun vadeli ve kalıcı bir kapsamlı stratejik ortaklık geliştirme konusunda mutabık kalan iki ülke liderlerinin, ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açtığını söyledi.

İkili ilişkilerin geliştirilmesinin, her iki ülke halkının çıkarlarına hizmet ettiğini belirten Han, iki tarafın büyük ülke olmanın sorumluluklarını ortaklaşa üstlenmesi, stratejik iletişimi güçlendirmesi, ikili ilişkilerin olumlu ivmesini sağlamlaştırması, yeni fırsatlar keşfetmesi ve halklar arası etkileşimi canlandırması gerektiğini ifade etti.

Han, iki tarafa gerçek çok taraflılığı uygulamak, küresel yönetişim reformunu ileriye taşımak ve dünyaya daha fazla istikrar ve kesinlik getirmek üzere birlikte çalışma çağrısında bulundu.

Cooper ise İngiltere ve Çin'in, ticaret ve yatırım, yapay zeka, yeşil kalkınma ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi alanlarda geniş çaplı ortak çıkarları ve işbirliği potansiyeli bulunduğunu söyledi.

Cooper, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı hayata geçirmek, yapıcı diyalog ve işbirliği yürütmek ve zorlukların üstesinden birlikte gelmek üzere Çin ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.