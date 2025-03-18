Çin ve İngiltere İklim İşbirliği Anlaşması

BEİJİNG, 18 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, başkent Beijing'de İngiltere Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyondan Sorumlu Devlet Bakanı Ed Miliband ile bir araya geldi. Pazartesi günü gerçekleşen görüşmede taraflar, iklim değişikliğiyle ortaklaşa mücadelede işbirliğini geliştirme konusunda anlaşmaya vardı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi olan Ding, Çin ile İngiltere arasında istikrarlı ve karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler geliştirmenin, iki halkın ortak çıkarlarına hizmet ettiğini, küresel ekonomik büyümeyi kolaylaştırdığını ve küresel sorunların çözümüne yönelik ortak çabaları desteklediğini söyledi.

Ding, iki ülke liderinin vardığı önemli uzlaşıları ciddiyetle hayata geçirmek, ikili ilişkilerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik ivmeyi sağlamlaştırmak, finansal hizmetler, ticaret, yatırım ve düşük karbonlu kalkınma gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmek ve iki ülke halkına ve dünyaya daha iyi fayda sağlamak için iklim değişikliğiyle ortaklaşa mücadele etmek üzere için İngiltere ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Miliband ise İngiltere hükümetinin Çin ile irtibatı artırmayı içtenlikle temenni ettiğini, uzun vadeli ve yapıcı ikili ilişkiler geliştirmeye kararlı olduğunu ve enerji güvenliği ve iklim değişikliğiyle mücadele konularında Çin'le işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu belirtti.