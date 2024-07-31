Çin ve İngiltere, İşbirliğini Artırma Çağrısında Bulundu

Güncel

LONDRA, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Londra Büyükelçisi Zheng Zeguang, Çin ve İngiltere'nin ekonomiyi büyütme ve insanların yaşamlarını iyileştirme konusunda önemli sorumlulukları bulunduğunu belirterek ikili işbirliğinin artırılması çağrısında bulundu.

Büyükelçi, Çin ve İngiltere'den iş dünyası liderleriyle Salı günü bir araya geldiği Çin-İngiltere İş Resepsiyonu'nda yaptığı konuşmada, iki ülkenin finansal hizmetler, yenilenebilir enerji ve yeşil teknoloji, sınır ötesi suçlar ve yapay zeka güvenliği yönetimi gibi alanlarda işbirliğini güçlendirebileceğini belirtti.

Zheng, "Yapacağımız işbirliği, ekonomilerimizin büyümesine, hayat pahalılığının azaltılmasına, verimliliğin artırılmasına ve yeşil dönüşümün hızlandırılmasına katkıda bulunabilir" dedi. Zheng, uluslararası konularda yapılacak işbirliğinin ise belirli konularda yanlış değerlendirmeleri azaltıp, gerginlikleri hafifleteceğini ve diplomasiye daha iyi bir şans vereceğini ifade etti.

"Çin pazarı İngiliz işletmelerine her zaman açık olacak" diyen Zheng, daha fazla İngiliz yatırımcı, turist ve öğrenciyi Çin'e davet etti.

Büyükelçi, iş dünyasının Çin'in piyasa ekonomisindeki reformlarına, inovasyona, yeşil ve düşük karbonlu kalkınmaya ve Çin'in dışa açılmasına daha fazla odaklanmasını önerdi.

Çin-İngiltere İş Konseyi Başkanı Peter Burnett ise "Kesinlikle daha fazla diyalog istiyoruz. İki ülke arasında diyaloğa dayalı, iş dünyasında belirsizliği ortadan kaldıracak bir ortam inşa etmek istiyoruz" dedi.