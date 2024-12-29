Çin ve İran Arasında İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Çin ve İran Arasında İşbirliği Vurgusu

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İranlı mevkidaşıyla işbirliğini artırma ve stratejik ortaklığı derinleştirme kararı aldı.

29.12.2024 13:05
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BEİJİNG, 29 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştü. Cumartesi günü gerçekleşen görüşmede Çin-İran kapsamlı işbirliği planının uygulanmasının daha fazla teşvik edilmesine karar verildi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, 16. BRICS Zirvesi'nde iki ülke liderleri arasındaki başarılı toplantının Çin-İran ilişkilerinin derinleştirilmesi konusunda stratejik kılavuzluk sağladığını söyledi.

Wang, günümüz dünyasındaki istikrarsızlık ve belirsizlik karşısında Çin ve İran'ın dayanışma ve işbirliğini güçlendirmeye odaklanması, gerçek çok taraflılığı birlikte savunup hayata geçirmesi ve daha adil ve eşitlikçi bir küresel yönetişim sistemi için çalışması gerektiğini belirtti.

Erakçi ise İran ile Çin arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın geliştirilip derinleştirilmesinin İran'ın dış politikasının önceliği olduğunu söyleyerek Çin'in uluslararası ilişkilerde adaletin sağlanması konusunda oynadığı önemli role büyük önem verdiklerini ifade etti.

Erakçi, tek Çin ilkesine riayet ettiklerini ve Xinjiang, Xizang ve insan hakları gibi Çin'in temel çıkarlarını ilgilendiren konularda Çin'in meşru tutumunu kararlılıkla desteklediklerini söyledi.

İki taraf, Çin-İran kapsamlı işbirliği planının hayata geçirilmesinin daha fazla teşvik edilmesi, siyaset, diplomasi, yasama organları, kolluk kuvvetleri, adalet, ekonomi ve ticaret alanlarında deneyim paylaşımının artırılması konusunda anlaştı.

Taraflar gençlik, eğitim, spor, bilim, teknoloji, kültür, turizm, ekoloji ve çevrenin korunması, sağlık, radyo ve televizyon alanlarında işbirliğini artırma ve halklar arası, alt ulusal ve kardeş kent etkileşimlerini yoğunlaştırma konusunda da mutabakata vardı.

Wang, İran'ın nükleer meselesine ilişkin olarak her zaman siyasi ve diplomatik çözümden yana olduklarını, Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nı desteklediklerini, her fırsatta yaptırım ve baskılara karşı çıktıklarını ve İran'ın meşru hak ve çıkarlarını korumasını kararlılıkla desteklediklerini vurguladı. Wang, ilgili tüm tarafları diyalog ve müzakerelerin yeniden başlatılmasında yapıcı rol oynamaya da çağırdı.

Erakçi de Çin'in Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın desteklenmesi ve sürdürülmesindeki önemli rolünü takdir ettiklerini ve Çin ile yakın iletişimi sürdürmeye istekli olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve İran Arasında İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

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