Çin ve İrlanda İlişkileri Güçleniyor

DUBLİN, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Li Hongzhong, İrlanda'nın başkenti Dublin'de İrlanda Parlamentosu'nun alt kanadı Dail'in Meclis Başkanı Verona Murphy ile bir araya geldi, 15 Mayıs 2025.

Li, Çin Ulusal Halk Kongresi'nin İrlanda Parlamentosu ile dostane etkileşimi sürdürmeye, ikili işbirliğini teşvik edecek uygun yasal ortamı birlikte oluşturmaya ve Çin-İrlanda ilişkilerinin gelişimini ilerletmeye hazır olduğunu belirtti.

İrlandalı yetkili ise hükümetin Çin ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiğini, tek Çin ilkesine bağlı olduğunu, açık ve serbest ticareti desteklediğini ve yasama organları arasındaki etkileşimi güçlendirerek İrlanda ve Çin arasında karşılıklı fayda ve kazan-kazan işbirliğine katkıda bulunmaya istekli olduğunu belirtti.

Li ve beraberindeki heyetin çarşamba günü başlayan ziyareti, cumartesi günü sona erdi. (Fotoğraf: İrlanda Parlamentosu/Xinhua aracılığıyla)