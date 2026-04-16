Çin ve İspanya'dan İşbirliği Vurgusu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

16.04.2026 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Ticaret Bakanı, iki ülke arasında teknoloji ve sanayi işbirliğini güçlendirmeyi amaçladıklarını açıkladı.

BEİJİNG, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, stratejik uyum ve politika koordinasyonunu güçlendirmek, iş ortamını sürekli şekilde iyileştirmek ve işletmeler arasında teknolojik inovasyon ile sanayi ve tedarik zincirleri alanlarında işbirliğini derinleştirmek üzere İspanya ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Wang çarşamba günü düzenlenen Çin-İspanya Yenilikçi İşletmeler Etkileşim Konferansı'nda yaptığı konuşmada, iki ülkenin yeni enerjili araçlar, akıllı imalat, fotovoltaik ve rüzgar enerjisi gibi sektörlerde simgesel öneme sahip daha fazla projeyi teşvik edebileceğini belirterek, bunun her iki tarafın işletmeleri ve halklarına fayda sağlayacağını ifade etti.

Wang, iki ülke arasında sanayi zinciri entegrasyonunun derinleşmesiyle istikrarlı şekilde gelişen ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlü bir tamamlayıcılık ve istikrar sergilediğini vurguladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise konferansta yaptığı konuşmada, ticaret, yatırım, yeşil enerji, sanayi üretimi ve teknolojik inovasyon alanlarındaki derin işbirliği sayesinde ikili ilişkilerin tarihin en iyi döneminde olduğunu söyledi.

Daha fazla sayıda Çinli şirketin İspanya'da yatırım yapıp, iş kurmasını memnuniyetle karşılayacaklarını belirten Sanchez, iki ülkenin iş dünyaları arasındaki stratejik işbirliğinin güçlenmesini sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Çinli ve İspanyol şirketlerden 100'ün üzerinde temsilcinin katıldığı konferansta, katılımcılar işbirliği deneyimlerini paylaşarak teknoloji araştırma-geliştirme ve yatırım işbirliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Xinhua

Ticaret Bakanı, Teknoloji, İspanya, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 17:30:55. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.