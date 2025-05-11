Çin ve İsviçre İletişimi Güçlendiriyor

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, karmaşık ve ciddi uluslararası konjonktürde Çin ve İsviçre'nin iletişimi artırması, uzlaşı inşa etmesi ve zorlukların üstesinden gelmek üzere birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

CENEVRE, 11 Mayıs (Xinhua) -- Çin ve İsviçre, küresel zorlukların yaşandığı bir dönemde iletişimi güçlendirme, serbest ticareti destekleme ve iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi görüşmelerine hız verme kararı aldı.

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde İsviçre Konfederasyonu Başkanı Karin Keller-Sutter ve İsviçre Federal Konseyi Başkan Yardımcısı Guy Parmelin ile bir araya geldi.

Çinli liderlerin selamlarını ileten He, Başbakan Li Qiang'ın imzalı mektubunu takdim etti. He, Çin ile İsviçre arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 75 yılda ikili ilişkilerin iki ülke liderinin stratejik kılavuzluğunda giderek olgun ve istikrarlı hale geldiğini belirtti.

He, iki taraf arasında ticaret ve yatırım alanlarındaki tamamlayıcılığın giderek artarak verimli sonuçlar elde edildiğini kaydetti.

He, karmaşık ve ciddi uluslararası konjonktürde Çin ve İsviçre'nin iletişimi artırması, uzlaşı inşa etmesi ve zorlukların üstesinden gelmek üzere birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

He, iki tarafın serbest ticareti ve açık pazarları desteklemeleri, önemli ilerlemeler için ikili serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi müzakerelerini hızlandırmaları ve küresel barış, istikrar ve ekonomik refaha katkıda bulunmaları gerektiğini ifade etti.

Keller-Sutter ise İsviçre ve Çin'in son yıllarda üst düzey yakın temasları sürdürdüğünü kaydederek, ortaklaşa İsviçre-Çin Kültür ve Turizm Yılı'nın başarısını sağlamak üzere diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümünü fırsat olarak değerlendirmeye hazır olduklarını söyledi.

Keller-Sutter, Çin ile her düzeyde etkileşimi teşvik edeceklerini, çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini derinleştireceklerini ve ikili ilişkileri yeni zirvelere taşıyacaklarını belirtti.

Parmelin de çok taraflılığı ve serbest ticareti desteklediklerini vurgulayarak, iki ülkenin işletme ve halklarına daha fazla fayda sağlayacak daha kapsamlı ve iddialı bir anlaşmaya en kısa sürede ulaşmak amacıyla serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi müzakerelerini hızlandırmak için Çin ile çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Parmelin, Çin ile her alanda ekonomik ve ticari işbirliğini derinleştireceklerini ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını koruyacaklarını sözlerine ekledi.