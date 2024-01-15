Çin ve İsviçre, Serbest Ticaret Anlaşması\'nın güncellenmesi için çalışmalara başlıyor

BERN, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin ve İsviçre, Çin-İsviçre Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesine yönelik ortak fizibilite çalışmasını tamamlayarak, resmi güncelleme görüşmelerinin erken başlatılmasını destekleme kararı aldı.

Karar, Pazartesi günü Çin Başbakanı Li Qiang ile İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd arasındaki görüşmede duyuruldu.

İki taraf bu yıl içinde dışişleri bakanları düzeyinde Çin-İsviçre stratejik diyaloğunun yeni turunun yanı sıra finans ve enerji alanlarında çalışma grubu toplantıları, eğitim politikası diyaloğu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ilişkileri konulu istişareler gerçekleştirecek.