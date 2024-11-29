Çin ve Kamboçya'dan Stratejik İşbirliği Vurgusu

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BEİJİNG, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kamboçya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Kamboçya Halk Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Prak Sokhonn ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang perşembe günkü görüşmede Çin ve Kamboçya arasındaki dostluğun küresel düzeydeki değişimlerin etkilerine yenik düşmediğini ve her iki ülke liderinin stratejik rehberliğinde bu sağlam dostluğun yeni bir aşamaya girdiğini söyledi.

Wang, Kamboçya ile yakın üst düzey etkileşimi sürdürmeye, yeni dönemde ortak bir geleceğe sahip bir Çin-Kamboçya topluluğunun inşasını teşvik etmeye, risk ve zorlukların üstesinden gelmek üzere üst düzey stratejik koordinasyonu geliştirmeye, her iki ülkenin meşru hak ve çıkarlarını korumaya ve bölgesel barış ve istikrarı teşvik etmeye istekli olduklarını belirtti.

Prak Sokhonn ise ülkesinin Çin'e karşı dostane bir politikaya sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve karşılıklı siyasi güveni artırmaya, tatbiki işbirliğini teşvik etmeye, diplomatik koordinasyonu güçlendirmeye ve Kamboçya-Çin dostluğunu sürekli olarak yeni zirvelere çıkarmaya istekli olduğunu ifade etti.