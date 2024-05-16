Çin ve Kamboçya, ortak askeri tatbikat düzenliyor - Son Dakika
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Çin ve Kamboçya, ortak askeri tatbikat düzenliyor

Çin ve Kamboçya, ortak askeri tatbikat düzenliyor

Çin'in katılımıyla Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'in kuzeyinde 15 gün sürecek ortak askeri tatbikat başladı. Tatbikatta, karada ve denizde çeşitli eğitimler düzenlenecek. Kamboçya Savunma Bakanlığı, Çin gemilerinin eğitim amacıyla ülkede bulunduğunu ve yabancı güçlerin konuşlanmasına izin vermeyeceklerini belirtti. Çin'in deniz aşırı ülkelerde askeri ağ kurduğu iddiaları ise devam ediyor.

16.05.2024 12:43
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SVAY Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'in kuzeyinde, Çin'in katılımıyla 15 gün sürecek ortak askeri tatbikat düzenleniyor.

Punom Pen'in kuzeyindeki askeri üste yaklaşık 1300 Kamboçya ve 760 Çin askeri personelinin katılımıyla ortak askeri tatbikat başladı.

15 gün sürmesi planlanan tatbikatta, karada ve denizde çeşitli eğitimlerin düzenlenmesi planlanıyor.

Kamboçya Savunma Bakanlığı Sözcüsü General Chhum Socheat, deniz üssüne Aralık 2023'te demirleyen 2 Çin gemisine ilişkin 8 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, gemilerin Kamboçyalı denizcilerin eğitiminde kullanıldığını ve Çin ile yapacakları askeri tatbikatta da yer alacağını belirtmişti.

Socheat, gemilerin yalnızca eğitim süresince ülkede bulunacağını aktararak "Kamboçya topraklarında hiçbir yabancı gücün konuşlanmasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Çin'in deniz aşırı ülkelerde askeri ağ kurduğu iddiası

Çin'in mali desteği ve işbirliğiyle inşa edilen Ream Deniz Üssü'nün temel atma töreni 8 Haziran 2022'de dönemin Kamboçya Savunma Bakanı Tea Banh, Çin'in Punom Pen Büyükelçisi Vang Vıntien ve ABD askeri ataşesinin katılımıyla gerçekleştirilmişti.

O dönem ABD, tersane, gemi rıhtımı, hastane, atölye ve resepsiyon binasından müteşekkil üssün projesinin şeffaf yürütülmediğini öne sürmüş ve Pekin'e bölgede kritik askeri üs sağlayacağı gerekçesiyle projeye karşı çıkmıştı.

Çin gemilerinin demirlediği Tayland Körfezi kıyısındaki Ream, Çin'in bölge ülkeleri Filipinler, Malezya, Vietnam ve Brunei Sultanlığı ile egemenlik ihtilafları yaşadığı Güney Çin Denizi'ne yakın, stratejik bir konumda yer almasıyla dikkati çekmişti.

Çin'in kendi kıyıları ve kara suları dışında yalnızca Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de askeri üssü bulunduğu bilinirken Pekin yönetiminin, Çin devlet şirketlerinin inşa ettiği liman ve tersaneler aracılığıyla deniz aşırı bir askeri ağ kurmaya çalıştığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin ve Kamboçya, ortak askeri tatbikat düzenliyor - Son Dakika

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