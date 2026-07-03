Çin ve Kanada Ekonomik İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Çin ve Kanada Ekonomik İşbirliği Vurgusu

03.07.2026 14:25
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Çin, Kanada'yla işbirliğini artırmaya ve sorunları azaltmaya hazır olduklarını belirtti.

BEİJİNG, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Kanada ile işbirliği alanlarını artırmaya ve "sorunları" azaltmaya istekli olduklarını söyledi.

He perşembe günkü basın toplantısında, Kanada Uluslararası Ticaret Bakanı Maninder Sidhu'nun kısa süre önce yaptığı açıklamalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sidhu, Çinli mevkidaşıyla sonbaharda yapacağı görüşmede, Çin'in Kanada menşeli kolza tohumu, bezelye ve deniz ürünleri ithalatına uyguladığı gümrük vergilerinin daha da düşürülmesi konusunu ele almayı sabırsızlıkla beklediğini belirtmişti.

He, ocak ayında Çin ve Kanada'nın, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakat doğrultusunda imzaladığı ekonomik ve ticari işbirliği yol haritasının, ikili ticaret meselelerinin halledilmesine yönelik ortak düzenlemenin ilk aşamasını teşkil ettiğini kaydetti.

He, o tarihten bu yana iki ülkenin ekonomi ve ticaret heyetlerinin, söz konusu mutabakatın uygulanmasına yönelik adımlar konusunda yakın iletişimi sürdürdüğünü ifade etti.

Çin'in her daim karşılıklı endişelerin eşit koşullarda diyalog ve istişarelerle ele alınmasını savunduğunu söyleyen He, Çin ile Kanada arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimini teşvik etmeye hazır olduklarını söyledi.

Söz konusu yol haritasında, iki tarafın Ortak Ekonomik ve Ticari Komisyon mekanizmasını güçlendirmesi ve tüm alanlarda pragmatik ekonomik ve ticari işbirliğini kapsamlı şekilde genişletmesi öngörülüyor. İki taraf, çok taraflı ve bölgesel çerçevelerde işbirliği konusunda da olumlu mutabakata vardı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ve Kanada Ekonomik İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

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