Çin ve Karadağ Diplomatik İlişkilerinin 20. Yıldönümünü Kutladı - Son Dakika
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Çin ve Karadağ Diplomatik İlişkilerinin 20. Yıldönümünü Kutladı

06.07.2026 13:25
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Xi ve Milatovic, iki ülkenin dostluk ilişkilerini güçlendirmeye ve işbirliğini derinleştirmeye hazır.

BEİJİNG, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 20. yıldönümü dolayısıyla birbirlerine kutlama mesajı gönderdi.

Xi, pazartesi günkü mesajında, Çin ve Karadağ'ın kadim iki dost ülke olduğunu ve ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 20 yılda iki ülkenin karşılıklı saygı, eşit muamele ve karşılıklı fayda ile kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliğini sürdürdüğünü söyledi.

Xi, bunun farklı büyüklükteki ülkeler arasındaki dostane ilişkiler ve ortak kalkınmaya örnek teşkil ettiğini belirtti.

Diplomatik ilişkilerin kurulmasının 20. yıldönümünü yeni bir başlangıç noktası kabul ederek her iki halka daha fazla fayda sağlayabilmek üzere iki ülke arasındaki geleneksel dostluğu ileriye taşımak ve teşvik etmek, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini sürekli derinleştirmek ve Çin-Karadağ ilişkilerinin bir üst seviyeye taşınmasına kılavuzluk etmek üzere Milatovic ile çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Milatovic ise Karadağ ve Çin'in istikrarlı şekilde karşılıklı saygı ve anlayış temelinde dostane ve işbirliğine dayalı ilişkiler geliştirdiğini söyledi.

Milatovic, Çin ile dostane ilişkileri daha da güçlendirip derinleştirmek, çeşitli alanlarda işbirliğini genişletmek, her iki ülkenin halklarına fayda sağlamak ve dünya barışı ile kalkınmasının teşvik edilmesine olumlu katkılarda bulunmak üzere diplomatik ilişkilerin 20. yıldönümünü fırsat olarak değerlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ve Karadağ Diplomatik İlişkilerinin 20. Yıldönümünü Kutladı - Son Dakika

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