Çin ve Katar, Askeri İşbirliğini Güçlendirmek İçin Anlaştı

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BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halid bin Muhammed el Atiyye ile bir araya geldi. İki yetkili, Çarşamba günü Beijing'de gerçekleşen görüşmede askeri işbirliğini daha da güçlendirme konusunda anlaştı.

Çin ve Katar'ın stratejik ortaklar olduğuna dikkat çeken Dong, askeri ilişkileri geliştirirken, iki ülke lideri tarafından varılan mutabakatın uygulanmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Dong, askeri işbirliğini daha yüksek bir seviyeye çıkarmak için her iki tarafa da karşılıklı stratejik güveni artırma, işbirliği alanlarını genişletme ve personel etkileşimini güçlendirme yönünde çaba gösterme çağrısı yaptı.

Birleşik ve müreffeh bir Çin'in uluslararası toplumun ortak çıkarına olduğunu söyleyen El Atiyye, Katar'ın Kuşak ve Yol İnisiyatifi ve diğer çerçeveler kapsamında tatbiki işbirliğini güçlendirmenin yanı sıra, iki ülke ve iki ordu arasındaki ilişkileri geliştirmeye de istekli olduğunu ifade etti.