Çin ve Kazakistan Arasındaki İşbirliği Güçleniyor - Son Dakika
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Çin ve Kazakistan Arasındaki İşbirliği Güçleniyor

Çin Başbakanı Li Qiang, Kazakistan Başbakanı ile stratejik işbirliğini ve karşılıklı faydayı vurguladı.

05.11.2024 17:02
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SHANGHAİ, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na katılmak için Shanghai'da bulunan Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov ile bir araya geldi.

Li, Pazartesi günü gerçekleşen görüşmede 30 yılı aşkın bir süre önce diplomatik ilişkiler kuran Çin ve Kazakistan'ın her zaman birbirine saygı duyduğunu, birbirlerine eşit şekilde muamelede bulunduğunu ve komşu ülkeler arasındaki dostluk ve karşılıklı faydalara iyi bir örnek teşkil ettiğini söyledi.

Liu, iki cumhurbaşkanının vardığı uzlaşıları uygulamaya koymak, karşılıklı siyasi güveni derinleştirmek, birbirlerini temel çıkarlarına ilişkin konularda kararlı şekilde desteklemek, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini genişletmeye devam etmek ve iki halka daha fazla fayda sağlamak üzere Kazakistan'la çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Li, Kazakistan'la kalkınma stratejilerinin kenetlenmesini güçlendirmeye, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini kılavuz olarak kabul etmeye, ikili ticareti genişletmeyi sürdürmeye, üretim kapasitesini ve yatırım işbirliğini sağlamlaştırmaya, enerji ve maden işbirliğinde önemli noktalar yaratmaya, bağlantılılık seviyesini artırmaya ve daha tatbiki sonuçlar için hamle yapmaya istekli olduklarını vurguladı.

Li, iki ülkeye Kazakistan'da gelecek yıl kutlanacak Çin Turizm Yılı'nın başarısı için ortaklaşa çalışma, kültür, eğitim, alt ulusal ve diğer alanlardaki işbirliğini güçlendirme ve iki halk arasındaki karşılıklı anlayış ve dostça ilişkiyi artırma çağrısı yaptı.

Li, Birleşmiş Milletler, Shanghai İşbirliği Örgütü ve Çin- Orta Asya mekanizması gibi çok taraflı çerçevelerde Kazakistan'la yakın koordinasyon içinde bulunmaya, üç küresel inisiyatifi aktif şekilde hayata geçirmeye, hakiki çok taraflılığı uygulamaya, ekonomik küreselleşme ve serbest ticareti gözetmeye ve küresel yönetişimin daha adil ve hakkaniyetli bir doğrultuda gelişimini teşvik etmeye hazır olduklarını ifade etti.

Son yıllarda iki cumhurbaşkanının stratejik kılavuzluğunda Kazakistan-Çin ilişkilerinin rekor düzeye ulaştığını kaydeden Bektenov, Çin'le ilişkilerine büyük önem verdiklerini ve Çin'le üst düzey etkileşimlerini daha fazla güçlendirmeye, ticaret, yatırım, tarım, ulaştırma, bilim, teknoloji, kültür ve eğitimi derinleştirmeye ve Kuşak ve Yol işbirliği çerçevesinde bağlantılarını güçlendirmeye istekli olduklarını ifade etti.

Bektenov, Çinli işletmelerin Kazakistan'a yatırım yapmasından memnuniyet duyduklarını ve Shanghai İşbirliği Örgütü ve Çin-Orta Asya mekanizması gibi çok taraflı çerçevelerde Çin'le iletişim ve işbirliğini güçlendirmeye istekli olduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ve Kazakistan Arasındaki İşbirliği Güçleniyor - Son Dakika

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