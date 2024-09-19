Çin ve Kırgızistan Arasında Stratejik Görüşme

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BEİJİNG, 19 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong, Beijing'de Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Bakıt Torobayev ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Liu, Çarşamba günü gerçekleşen görüşmede yeni dönemde Çin ile Kırgızistan arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın iki ülke liderlerinin stratejik kılavuzluğu altında istikrarlı ve sağlıklı bir şekilde geliştiğini söyledi.

Liu, her iki tarafı iki ülke liderinin vardığı mutabakatı uygulamayı sürdürmeye, birbirlerini sıkı bir şekilde desteklemeye, işbirliği alanlarını genişletmeye ve sürekli olarak yeni sonuçlar elde etmek üzere karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini teşvik etmeye çağırdı.

Torobayev ise Çin'in büyük başarılarıyla ÇKP'nin bilge liderliğinin birbirinden ayrılamayacağını kaydederek Çin'in kalkınma deneyiminden öğrenmeye ve Çin ile işbirliğini derinleştirmeye devam etmeye istekli olduklarını söyledi.