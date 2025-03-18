Çin ve Kırgızistan Medya İşbirliği Geliştiriliyor

BEİJİNG, 18 Mart (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Çin'in başkenti Beijing'de Kırgızistan'ın Çin Büyükelçisi Musaeva Aktilek ile bir araya geldi.

Pazartesi günü gerçekleşen görüşmede taraflar, Çin ve Kırgız medya kuruluşları arasındaki iletişim ve işbirliğinin artırılması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Fu ve Aktilek, iki taraf arasında habercilik, teknoloji ve personel değişimi konularındaki işbirliğinin güçlendirilmesi bağlamında yaklaşan Shanghai İşbirliği Örgütü zirvesini Shanghai Ruhu'nu ortaklaşa tanıtmak için bir fırsat olarak değerlendirmeye ve çok taraflı çerçevelerde Çin ve Kırgız medyası arasındaki yakın iletişim ve karşılıklı desteği sürekli olarak ilerletmeye istekli olduklarını ifade etti.