Çin ve Kolombiya İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin ve Kolombiya İlişkileri Güçleniyor

Çin ve Kolombiya, stratejik ortaklık ve Kuşak-Yol işbirliği konularında anlaştı.

11.10.2024 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Beijing'de Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo ile görüştü.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang Perşembe günü gerçekleşen görüşmede, iki tarafın geçtiğimiz Ekim ayında Çin ve Kolombiya arasında stratejik ortaklık kurulduğunu ilan ederek ikili ilişkileri yeni bir gelişim aşamasına taşıdığını belirtti. Wang, Çin'in Kolombiya ile stratejik uyumu güçlendirmeye istekli olduğunu ve yakın bir tarihte Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne katılmasını da memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Murillo, Kolombiya'nın iki devlet başkanı tarafından varılan önemli stratejik mutabakatı tam olarak uygulamaya ve çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirmeye kararlı olduğunu söyledi. Murillo, Kolombiya'nın Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ortak inşasına büyük önem verdiğini ve aktif olarak katılmaya istekli olduğunu da sözlerine ekledi.

Wang, Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu ve Çin iç savaşının bir mirası olan Taiwan meselesinin eninde sonunda ülkenin tamamen yeniden birleşmesiyle tam olarak çözüleceğini vurguladı. Kolombiya'nın tek Çin ilkesine uzun süredir bağlı kalmasını takdir ettiklerini söyleyen Wang, iki ülke arasında temel çıkarların korunmasına yönelik karşılıklı desteği sürdürmeye istekli olduklarını belirtti.

Murillo, Taiwan'ın Çin topraklarının bir parçası olduğunu ifade etti ve Kolombiya'nın tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalmaya ve Çin'in bu konudaki adil tutumunu desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Diplomasi, Kolombiya, Gilberto, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Kolombiya İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:14 Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı
13:08 Köfteci Yusuf’a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti Köfteci Yusuf'a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti
12:37 Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı
11:06 ATM’lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu ATM'lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu!
10:19 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı
20:36 Basın toplantısına damga vuran Arda gafı herkesi kahkahaya boğdu Basın toplantısına damga vuran Arda gafı herkesi kahkahaya boğdu
20:17 Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB’de daire başkanı oldu Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB'de daire başkanı oldu
20:06 Köfteci Yusuf’a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu Köfteci Yusuf'a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu
19:31 Türkiye’nin en zengin 28 insanı listesinde dikkat çeken İbrahim Erdemoğlu detayı Türkiye'nin en zengin 28 insanı listesinde dikkat çeken İbrahim Erdemoğlu detayı
19:29 Can Bonomo’nun ablası Funda Bonomo intihara kalkıştı Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo intihara kalkıştı
19:17 Kolaya dev zam geliyor Kolaya dev zam geliyor
19:02 Fatih Terim’den sarı kart cezaları için sıra dışı ceza önerisi Fatih Terim'den sarı kart cezaları için sıra dışı ceza önerisi
19:00 Kocasının yasak aşkını öğrenen kadın, dehşet saçtı Kocasının yasak aşkını öğrenen kadın, dehşet saçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 14:24:24. #1.11#
SON DAKİKA: Çin ve Kolombiya İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.