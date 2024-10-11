Çin ve Kolombiya İlişkileri Güçleniyor

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BEİJİNG, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Beijing'de Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo ile görüştü.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang Perşembe günü gerçekleşen görüşmede, iki tarafın geçtiğimiz Ekim ayında Çin ve Kolombiya arasında stratejik ortaklık kurulduğunu ilan ederek ikili ilişkileri yeni bir gelişim aşamasına taşıdığını belirtti. Wang, Çin'in Kolombiya ile stratejik uyumu güçlendirmeye istekli olduğunu ve yakın bir tarihte Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne katılmasını da memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Murillo, Kolombiya'nın iki devlet başkanı tarafından varılan önemli stratejik mutabakatı tam olarak uygulamaya ve çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirmeye kararlı olduğunu söyledi. Murillo, Kolombiya'nın Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ortak inşasına büyük önem verdiğini ve aktif olarak katılmaya istekli olduğunu da sözlerine ekledi.

Wang, Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu ve Çin iç savaşının bir mirası olan Taiwan meselesinin eninde sonunda ülkenin tamamen yeniden birleşmesiyle tam olarak çözüleceğini vurguladı. Kolombiya'nın tek Çin ilkesine uzun süredir bağlı kalmasını takdir ettiklerini söyleyen Wang, iki ülke arasında temel çıkarların korunmasına yönelik karşılıklı desteği sürdürmeye istekli olduklarını belirtti.

Murillo, Taiwan'ın Çin topraklarının bir parçası olduğunu ifade etti ve Kolombiya'nın tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalmaya ve Çin'in bu konudaki adil tutumunu desteklemeye devam edeceğini vurguladı.