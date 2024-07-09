Çin ve Laos Orduları Laos'ta Ortak Tatbikat Gerçekleştirdi

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VİYENTİYAN, 9 Temmuz (Xinhua) -- Laos'ta Lao Halk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki Kommadam Akademisi'nde birlikte askeri tatbikat gerçekleştiren Çin ve Laos ordularına mensup askerler, 8 Temmuz 2024.

Çin ve Laos silahlı kuvvetleri, yıllık plan ve her iki tarafın mutabakatı uyarınca Temmuz ayında Laos'ta 2024 Dostluk Kalkanı ortak tatbikatını gerçekleştirdi.

İkinci kez gerçekleştirilen tatbikat, bölgesel barış ve istikrarı teşvik etmek amacıyla iki ordu arasında karşılıklı stratejik güven ve tatbiki işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. (Fotoğraf: Yi Ding/Xinhua)