Çin ve Latin Amerika İşbirliğini Güçlendiriyor

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BEİJİNG, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Latin Amerika ülkeleriyle dayanışma ve işbirliğini geliştirmeye devam edeceklerini ve iki tarafın halklarına daha güçlü bir memnuniyet ve mutluluk getireceklerini söyledi.

Çarşamba günü düzenlenen olağan basın toplantısında, bu yılki Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda Peru'nun alpaka oyuncakları "warmpaca'nın" ilgi odağı olması hakkında konuşan Lin, bir zamanlar sadece tek katlı bir atölyesi olan ve yılda 100'den biraz fazla ürün satabilen warmpaca'nın kurucusu Perulu zanaatkar Oswaldo Mamani'nin, şimdi üç katlı bir oyuncak atölyesi ve yüzlerce çalışanı olduğunu söyledi.

Mamani bir söyleşisinde, daha fazla gelir ve daha iyi bir yaşam olanağı sunan Çin'in, kendisi ve köylüleri için bir nimet olduğunu ifade etmişti.

Sözcü, "Çin ve Latin Amerika, işbirliklerinde önemli geçim kaynağı projelerine her zaman öncelik veriyor. 'Warmpaca' gibi moral verici ve dokunaklı hikayelerin listesi uzayıp gidiyor" dedi.

Lin, "elektrik otoyolu" oluşturarak Brezilya'nın kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayan Belo Monte UHV iletim projesinin de sanayi merkezlerine yeterli güç sağlamakla kalmadığını, 22 milyondan fazla Brezilyalı'nın elektrik sıkıntısını da çözdüğünü hatırlattı.

Sözcü, ayrıca Kosta Rika'nın iki şehrindeki Çin destekli su temini projeleri gibi Latin Amerika'da yerel halk ve ekonomiye fayda sağlayan çok sayıda küçük ve anlamlı geçim kaynağı projesinin de hayata geçirildiğini sözlerine ekledi.

Lin, "Latin Amerika ile ilişkilerimizde samimiyet, gerçek sonuçlar, yakınlık ve iyi niyet ilkelerini ve çoğunluğun iyiliği ve ortak çıkarların peşinde gitme ilkesine bağlı kalacağız ve bu ülkelerle ilişkilerimizde önceliğimiz olarak insanların geçimine odaklanarak dayanışma ve işbirliğini geliştirmeye devam edip iki tarafın halklarına daha güçlü bir memnuniyet ve mutluluk duygusu getirmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı.