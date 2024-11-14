Çin ve Latin Amerika İşbirliğini Güçlendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin ve Latin Amerika İşbirliğini Güçlendiriyor

Çin, Latin Amerika ile dayanışma ve işbirliği projeleri geliştirerek halkların refahını artıracak.

14.11.2024 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Latin Amerika ülkeleriyle dayanışma ve işbirliğini geliştirmeye devam edeceklerini ve iki tarafın halklarına daha güçlü bir memnuniyet ve mutluluk getireceklerini söyledi.

Çarşamba günü düzenlenen olağan basın toplantısında, bu yılki Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda Peru'nun alpaka oyuncakları "warmpaca'nın" ilgi odağı olması hakkında konuşan Lin, bir zamanlar sadece tek katlı bir atölyesi olan ve yılda 100'den biraz fazla ürün satabilen warmpaca'nın kurucusu Perulu zanaatkar Oswaldo Mamani'nin, şimdi üç katlı bir oyuncak atölyesi ve yüzlerce çalışanı olduğunu söyledi.

Mamani bir söyleşisinde, daha fazla gelir ve daha iyi bir yaşam olanağı sunan Çin'in, kendisi ve köylüleri için bir nimet olduğunu ifade etmişti.

Sözcü, "Çin ve Latin Amerika, işbirliklerinde önemli geçim kaynağı projelerine her zaman öncelik veriyor. 'Warmpaca' gibi moral verici ve dokunaklı hikayelerin listesi uzayıp gidiyor" dedi.

Lin, "elektrik otoyolu" oluşturarak Brezilya'nın kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayan Belo Monte UHV iletim projesinin de sanayi merkezlerine yeterli güç sağlamakla kalmadığını, 22 milyondan fazla Brezilyalı'nın elektrik sıkıntısını da çözdüğünü hatırlattı.

Sözcü, ayrıca Kosta Rika'nın iki şehrindeki Çin destekli su temini projeleri gibi Latin Amerika'da yerel halk ve ekonomiye fayda sağlayan çok sayıda küçük ve anlamlı geçim kaynağı projesinin de hayata geçirildiğini sözlerine ekledi.

Lin, "Latin Amerika ile ilişkilerimizde samimiyet, gerçek sonuçlar, yakınlık ve iyi niyet ilkelerini ve çoğunluğun iyiliği ve ortak çıkarların peşinde gitme ilkesine bağlı kalacağız ve bu ülkelerle ilişkilerimizde önceliğimiz olarak insanların geçimine odaklanarak dayanışma ve işbirliğini geliştirmeye devam edip iki tarafın halklarına daha güçlü bir memnuniyet ve mutluluk duygusu getirmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Latin Amerika, Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Latin Amerika İşbirliğini Güçlendiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:12 Ankara’da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde Ankara'da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde?
13:06 13 yaşında AIDS’ten hayatını kaybeden çocukla ilgili yeni gelişme 13 yaşında AIDS'ten hayatını kaybeden çocukla ilgili yeni gelişme
12:21 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK’dan ilişiği kesilmiştir MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir
12:00 MSB’den “Yeni harekat gelecek mi“ sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır MSB'den "Yeni harekat gelecek mi?" sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır
11:16 Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler
19:24 Trump’ın İsrail Büyükelçisi, Batı Şeria’nın İlhakını Olası Buluyor Trump'ın İsrail Büyükelçisi, Batı Şeria'nın İlhakını Olası Buluyor
18:52 Kasımpaşa’nın yeni teknik direktörü belli oldu Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu
18:49 Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 6 Kişi Hakkında Yakalama Kararı Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 6 Kişi Hakkında Yakalama Kararı
18:44 Anderson Talisca’nın Fenerbahçe’den istediği para öyle böyle değil Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'den istediği para öyle böyle değil
18:40 TOKİ’den, 44 İlde sudan ucuza arsa satışı: Son başvuru tarihi belli oldu TOKİ'den, 44 İlde sudan ucuza arsa satışı: Son başvuru tarihi belli oldu
18:19 Bitcoin fiyatında yeni rekor: 100 bin dolara az kaldı Bitcoin fiyatında yeni rekor: 100 bin dolara az kaldı
18:13 5 evladını kaybeden annenin suç kaydı dikkat çekti 5 evladını kaybeden annenin suç kaydı dikkat çekti
18:08 Okan Buruk, dev kulüple masaya oturdu: Teklifi yanıtlarken bir saniye bile düşünmedi Okan Buruk, dev kulüple masaya oturdu: Teklifi yanıtlarken bir saniye bile düşünmedi
17:58 Putin karşıtlığı ile biliniyordu, otelde ölü bulundu Putin karşıtlığı ile biliniyordu, otelde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 14:31:02. #1.11#
SON DAKİKA: Çin ve Latin Amerika İşbirliğini Güçlendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.