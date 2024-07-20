Çin ve Meksika Arasında Yeni Konteyner Nakliye Rotası Başlatıldı

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DALİAN, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusunda Liaoning eyaletindeki Dalian Konteyner Terminali'ne yanaşan bir OOCL CHENNAI gemisi, 18 Temmuz 2024.

Dalian Konteyner Terminali'nden Cuma günü bir OOCL CHENNAI gemisinin hareket etmesiyle, Çin'in kuzeydoğusundaki liman kenti Dalian ile Meksika'yı birbirine bağlayan yeni bir direkt konteyner nakliye rotası başlatılmış oldu.

22 günlük yeni rota, var olan transit rotalarla kıyaslandığında seyahat süresini 10 günden fazla kısaltıyor. (Fotoğraf: Liaoning Liman Grubu/Xinhua aracılığıyla)