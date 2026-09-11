Çin ve Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri 2030 inovasyon vizyonunu Ningbo\'da duyurdu

NİNGBO, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin ile Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri, inovasyon işbirliğinde 2030'a kadar geçerli olacak vizyonun yanı sıra bu alandaki on yıllık işbirliğinin değerlendirildiği bir rapor yayımladı.

Duyurunun yapıldığı 2026 Çin-Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri İnovasyon İşbirliği Konferansı çarşamba günü Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Ningbo kentinde başladı. Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ile Slovakya Ekonomi Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen üç günlük etkinlik, Çin'in Ningbo ve Jiangsu eyaletine bağlı Nanjing kentinde gerçekleştiriliyor.

"10 Yıllık İnovasyon, Geleceği Birlikte İnşa Etmek" temasıyla düzenlenen konferans, Çin ile Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri'nden hükümet yetkilileri, diplomatlar, araştırmacılar, akademisyenler, girişimciler ile genç bilim ve teknoloji profesyonellerinden yaklaşık 450'a yakın katılımcıyı bir araya getiriyor.

Konferans kapsamında bilim ve teknoloji inovasyonu konulu bakanlar toplantısının yanı sıra yapay zeka ve robotik, biyoteknoloji ve yeşil enerji konulu forumlar düzenleniyor.

Açılış töreninde organizatörler, Çin ile Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri inovasyon işbirliğine ilişkin 10 yıllık bir raporun yanı sıra Çin kentleri ile Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri arasındaki açık inovasyon işbirliğini ölçen 2026 endeksini kamuoyuyla paylaştı. Sanayi-üniversite-araştırma işbirliği ve inovasyon platformlarının ortak geliştirilmesine yönelik 11 anlaşmanın imzalandığı etkinlikte, ikinci Çin ile Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri Gençlik İnovasyon ve Girişimcilik Yarışması da başlatıldı.

Çarşamba günü gerçekleştirilen bakanlar toplantısında üst düzey temsilciler, kilit alanlardaki işbirliği fırsatlarını ele alarak Çin ile Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri inovasyon işbirliği 2030 vizyonunu tekliflerini sundular.

Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya ve Slovenya gibi ülkelerden temsilcilerin katıldığı konferansta uzmanlar, genç araştırmacılar arasında daha güçlü işbirliği, daha fazla ortak laboratuvar ve ortak araştırmalar için somut kanallar oluşturulması çağrısında bulundu.

Bu yıl konferansın 10. yıldönümü kutlanıyor. 2016'daki başlangıcından bu yana Çin, Slovakya, Bosna-Hersek ve Sırbistan'da beş kez düzenlenen etkinlik politika diyaloğunu, ortak araştırmaları, personel etkileşimlerini ve teknoloji işbirliğini teşvik ediyor.