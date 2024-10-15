İSLAMABAD, 15 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang (sağdan beşinci), Pakistan Ordusu Genelkurmay Başkanlığı Komitesi Başkanı Sahir Shamshad Mirza ve Kara Kuvvetleri Komutanı Asim Munir, Deniz Kuvvetleri Komutanı Naveed Ashraf ve Hava Kuvvetleri Komutanı Zaheer Ahmad Babar ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir araya geldi, 14 Ekim 2024. (Fotoğraf: Ding Haitao/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Çin ve Pakistan Askeri Liderleri İslamabad'da Buluştu - Son Dakika
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