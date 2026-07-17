Çin ve Pakistan\'dan Barış Çağrısı

SHANGHAİ, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, perşembe günü Çin'in doğusundaki Shanghai'da Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi. İki taraf, ABD ve İran'a ateşkes sağlamaları ve mümkün olan en kısa sürede müzakereleri yeniden başlatmaları çağrısında bulundu.

Perşembe günkü görüşmede, İran'daki durumun kötüleşmesinden duydukları derin endişeyi dile getiren Wang ve Dar, ilgili taraflara derhal çatışmalara son verme, güçlükleri aşma, engelleri ortadan kaldırma, temas ve diyaloğu yeniden başlatma ve müzakereler yoluyla kapsamlı bir barış anlaşmasına varmak için çaba gösterme çağrısında bulundu. İki taraf ayrıca uluslararası toplumu da bu çabalara destek vermeyi sürdürmeye davet etti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, ABD ile İran arasında varılan birinci aşama mutabakat zaptının kolay elde edilmediğini söyledi. Mutabakatın hem ikili müzakerelerin hem de uluslararası toplumun ortak çabalarının ürünü olduğunu söyleyen Wang, Pakistan'ın bu süreçte vazgeçilmez bir koordinasyon ve arabuluculuk rolü üstlendiğini ifade etti.

Wang, mutabakat zaptının temel hükümlerinin yalnızca ilgili tarafların temel ve uzun vadeli çıkarlarına hizmet etmekle kalmadığını, aynı zamanda uluslararası toplumun ortak beklentilerini de karşıladığını bu nedenle büyük bir özenle korunması gerektiğini söyledi.

Tüm tarafların taahhütlerini yerine getirmesi ve mutabakat zaptının hükümlerine uyması gerektiğini vurgulayan Wang, Çin'in her zaman olduğu gibi Pakistan'ın arabuluculuk çabalarını destekleyeceğini ve gerilimin düşürülmesine katkı sağlamak amacıyla kendi yöntemleriyle yapıcı rol oynamayı sürdüreceğini belirtti.

Dar ise Pakistan'ın son dönemdeki çabaları hakkında Wang'a bilgi verdi ve gösterdiği anlayış ile verdiği destekten dolayı Çin'e teşekkür etti. Dar, Pakistan'ın zorluklara rağmen barış görüşmelerini aktif şekilde teşvik etmeyi sürdüreceğini söyledi.