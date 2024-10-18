Çin ve Rus Sahil Güvenliği Ortak Tatbikat Yaptı

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HANGZHOU, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği'ne ait bir filo, Rus Sahil Güvenliği ile gerçekleştirdiği ortak tatbikat ve devriye görevlerini tamamladı.

Çin Sahil Güvenliği'nden Perşembe günü yapılan açıklamaya göre 13 Eylül'de ülkenin doğusundaki Zhejiang eyaletinin Zhoushan kentinden yola çıkan iki Çin gemisi, 35 günlük bir yolculuktan sonra Perşembe günü geri döndü.

Tatbikatta iki tarafın gemileri ortak bir filo oluşturarak ilk kez Kuzey Pasifik Okyanusu'nda devriyeye çıktı ve yasalar uyarınca balıkçılık gemilerinin operasyonlarına yönelik denetim ve izleme operasyonları yürütüp bölgedeki balıkçılık düzenini korudu.

Devriye görevi sırasında iki ülkenin gemileri, arama ve kurtarma operasyonları, hasar kontrolü ve cankurtaran görevleri gibi ortak eğitimleri ve yasadışı gemilere yönelik ortaklaşa arama yürütme gibi operasyonları başarılı şekilde yerine getirdi.

Çin Sahil Güvenliği, söz konusu görevin, yıllık plan uyarınca yürütülen rutin bir operasyon olduğunu, herhangi bir spesifik hedef, bölge ya da ülkeyi hedef almadığını ve uluslararası hukuk ve teamüllere uygun olduğunu kaydetti.

Çin Sahil Güvenliği, Çin ve Rus sahil güvenlikleri arasındaki ortak devriye ve tatbikatların, iki ülkenin sahil güvenlikleri arasındaki karşılıklı güven ve işbirliğinin güçlendirilmesi ve Kuzey Pasifik Okyanusu sularının güvenlik ve istikrarının sağlanması bakımından son derece önemli olduğunu belirtti.

Açıklamada Çin Sahil Güvenliği'nin ikili ve çok taraflı deniz hukuku kolluk işbirliğinde bulunmayı ve uluslararası ve bölgesel okyanus yönetişimine aktif şekilde katılmayı sürdüreceği vurgulandı.